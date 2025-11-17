La candidata de izquierda Jeannette Jara ganó la primera vuelta con casi el 27% del total, pero tendrá que competir en la segunda con el ultraderechista José Antonio Kast, que arranca como favorito. Ya recibió el respaldo de los también conservadores que llegaron en cuarto y quinto lugar. La sorpresa fue el populista de derecha que llegó tercero con el 19,5%, cuyos votos se esperanza en seducir Jara.

Chile se encamina a un balotaje altamente polarizado entre Jeannette Jara, candidata del oficialismo, y José Antonio Kast, referente del Partido Republicano, tras una primera vuelta durante este domingo en la que ninguno alcanzó el 50 % necesario para evitar la segunda vuelta. La exministra del Trabajo quedó en primer lugar, pero sin los votos suficientes para suceder a Gabriel Boric.

De cara al balotaje del 14 de diciembre, Kast llega mejor posicionado gracias al respaldo de otros candidatos de derecha, como Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, lo que podría consolidar un frente conservador. Jara, en cambio, apuesta a fortalecer el apoyo progresista con énfasis en políticas sociales, derechos laborales y un modelo menos autoritario.

El resultado del 14 de diciembre será decisivo: una victoria de Jara significaría la continuidad del bloque progresista, mientras que un triunfo de Kast marcaría un giro a la derecha con foco en seguridad, migración más estricta y una agenda de corte conservador. La elección definirá dos proyectos de país claramente contrapuestos.