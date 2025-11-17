Este sábado, después de que la vocera del jurado y una de sus integrantes leyó la decisión, la acusada Griselda Reinoso se fue en libertad. Minutos después por la decisión del jurado, de aplicar la figura del encubrimiento simple y no agravado, también recuperó la libertad Gustavo Melgarejo por el tiempo que llevaba de detención.

En ese marco, la jueza Dolly Fernández, dispuso la libertad de Melgarejo, quien fue hallado culpable de encubrimiento simple que estipula una pena de 1 a tres años de prisión.

La magistrada consideró que habiendo cumplido el mínimo de condena, tenía que dictar el cese de prisión pese a no haber convocado a una audiencia de cesura para la fijación de las penas.

Vale señalar que Gustavo Melgarejo, quien se desempeñaba como cuidador del campo de la familia Sena, estaba imputado por encubrimiento agravado. Ante el jurado, negó haber participado de la cremación del cuerpo y aseguró que, el día en que ocurrieron los hechos, se encontraba “comiendo un asado con un vecino”.

El veredicto final le permitió recuperar la libertad.