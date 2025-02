El Torneo Apertura presiona a los DT: una renuncia y varios en la cuerda floja

Es que al término de la tercera fecha son varios los técnicos que están en la cuerda floja. El caso más resonante es el de Walter Erviti, quien asumió en Belgrano en diciembre y después de sumar un empate y dos derrotas, en el último encuentro del Pirata (derrota 0-3 ante Independiente Rivadavia) los hinchas entonaron un cántico fulminante: «Andate, Erviti…».

Claro que el ex mediocampista de Boca y Banfield, entre otros, no es el único que está en la cornisa porque Vélez arrancó el certamen con el pie izquierdo luego de ser campeón y, si bien Sebastián Domínguez es muy querido por su paso como jugador, los tres encuentros que perdió calaron hondo, por lo que hay que ver hasta cuándo resiste si no empieza a ganar en el corto plazo.

En Rosario, Mariano Soso había quedado en la mira luego de dos caídas en las primeras fechas, pero el triunfo por la mínima ante Aldosivi en la jornada pasada pareció darle un respiro al DT. Lo mismo ocurre en Lanús con Mauricio Pellegrino, quien logró sumar los primeros tres puntos ante Sarmiento después de dos derrotas en el arranque.

Por último, el club que vivió una jornada convulsionada el martes pasado fue Atlético Tucumán, aunque en este caso las críticas de los hinchas no fueron contra el técnico Facundo Sava, pero sí para el plantel.

«Jugadores, la con… de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie», entonaron en la caída por 3-0 ante Riestra. Más allá de los insultos a los futbolistas, el Colorado deberá dar un volantazo rápido ya que si la situación no cambia, tarde o temprano el enojo recaerá sobre él.