El Tesoro de los Estados Unidos emitirá una moneda de oro puro con la cara de Donald Trump

La imagen que se usó de modelo fue tomada por el fotógrafo jefe de la Casa Blanca y se ve al mandatario parado detrás de su «Resolute Desk», es decir, de su escritorio en el Despacho Oval, su oficina en la Casa Blanca.

La moneda llevaría la leyenda «In God We Trust» («En Dios confiamos»), que aparece en billetes y monedas estadounidenses, y en la parte superior se leería la palabra «Liberty» («Libertad»).

En la inferior, la moneda exhibiría los años 1776-2026, en referencia a la ocasión histórica que se remarca con su emisión.

Se supone que estaría hecha de oro 24 quilates, con un diámetro de 7,6 centímetros (unas 3 pulgadas).

Megan Sullivan, la titular de la Oficina de Gestión de Diseño en la Casa de la Moneda estadounidense, aclaró que todavía no se sabe cuántas monedas se fabricarán, pero el diseño fue aprobado por el mismísimo Donald Trump.

«Tengo entendido que el Secretario del Tesoro le presentó este diseño, junto con otros, al Presidente y ésta fue su selección«, expresó Sullivan, citada por la emisora de radio pública NPR.

Aunque desde la Administración no informaron el costo que tendrá la moneda conmemorativa con el águila calva de un lado y Trump del otro, la Casa Blanca vende objetos similares por U$S 1000, informó el sitio AFP.

Por ahora, la única barrera es que Trump está vivo y la ley federal estadounidense prohíbe el uso de su imagen en billetes y monedas hasta tanto no abandone este mundo. Ya en 2025 un comité bipartito del Congreso había rechazado el diseño por este motivo.

Desde el Partido Demócrata se escucharon críticas sobre la elección del diseño -y del modelo- fue considerada «propia de dictadores y autócratas».

En febrero de este año Donald Scarinci, miembro del Comité Asesor de Acuñación Ciudadana (CCAC), señaló que «solo aquellas naciones gobernadas por reyes o dictadores exhiben la imagen de su gobernante en funciones en las monedas».

«Ningún país en el mundo ha hecho acuñar monedas con la imagen de un dirigente elegido democráticamente durante su mandato», dijo.