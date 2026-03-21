OPERATIVO PREVENTIVO EN EL SAUZALITO

SECUESTRAN ELEMENTOS DE INTERÉS TRAS SEGUIMIENTO

En un procedimiento conjunto entre la Comisaría de El Sauzalito y la División Fluvial, se logró interceptar un vehículo que intentó evadir un control de seguridad en la zona fronteriza. El despliegue se activó tras recibir información preventiva sobre el posible traslado de mercadería irregular en la región del Impenetrable.

Tras un seguimiento por vías terrestres con apoyo de la unidad fluvial en la zona ribereña, los efectivos lograron detener la marcha del rodado. Si bien tras la requisa minuciosa no se halló cargamento ilegal en el interior, el personal policial procedió al secuestro de un teléfono celular y diversas facturas de compra que resultan de interés para la causa.

Desde la fuerza informaron que estos operativos de saturación buscan desalentar el uso de rutas y pasos no habilitados, manteniendo una vigilancia estricta tanto por tierra como por agua para detectar movimientos sospechosos en los límites provinciales.

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