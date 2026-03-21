ARCA: cuáles son los nuevos límites en transferencias virtuales

ARCA actualizó los controles sobre transferencias bancarias y operaciones con billeteras virtuales, definiendo nuevos topes y límites que rigen desde marzo de 2026 para operar sin activar alertas del organismo. De acuerdo con la ARCA, esta modificación busca adaptar la fiscalización al contexto inflacionario y al crecimiento del uso de medios digitales. actualizó losbancarias y operaciones con, definiendo nuevosque rigen desde marzo de 2026 para operar sin activar alertas del organismo. De acuerdo con la, esta modificación busca adaptar laal contexto inflacionario y al crecimiento del uso de medios digitales.

Por eso, resulta clave conocer los límites vigentes, ya que los movimientos de alto monto pueden quedar bajo análisis.

justificar el origen de los fondos, la ARCA puede aplicar medidas que van desde multas y bloqueos de cuentas hasta la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) ante posibles irregularidades como el lavado de dinero. En caso de no poder, lapuede aplicar medidas que van desdehasta la intervención de laante posibles irregularidades como el

Cuáles son los nuevos topes que estableció ARCA para marzo En línea con los nuevos controles, la ARCA ajustó los topes de monitoreo que determinan cuándo deben analizarse las transferencias bancarias y operaciones en billeteras virtuales. Esta actualización se realiza de manera automática y semestral, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Con los valores vigentes, bancos y plataformas digitales deben reportar a la ARCA cuando los saldos mensuales de una cuenta igualan o superan los $1.500.000. A su vez, también se modificó el límite para realizar transferencias sin justificar origen de fondos, que ahora se ubica en $1.000.000 por operación.