ARCA: CUÁLES SON LOS NUEVOS LÍMITES EN TRANSFERENCIAS VIRTUALES
ARCA actualizó los topes de control que activan pedidos de información a bancos y billeteras virtuales sobre movimientos de dinero.
Cuáles son los nuevos topes que estableció ARCA para marzo
En línea con los nuevos controles, la ARCA ajustó los topes de monitoreo que determinan cuándo deben analizarse las transferencias bancarias y operaciones en billeteras virtuales. Esta actualización se realiza de manera automática y semestral, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
Otro dato clave es que el organismo fijó en $600.000 mensuales el monto a partir del cual las entidades deben informar los gastos acumulados de sus clientes. Cuando se superan estos límites, se activan alertas automáticas que pueden derivar en controles más exhaustivos por parte de la ARCA.
Si bien no hay un tope en la cantidad de movimientos que se pueden hacer, sí se analiza el total mensual operado. Es decir, si la suma de todas las transacciones supera los valores establecidos, se genera un reporte automático.
Además, la ARCA conserva la facultad de pedir información adicional en caso de detectar inconsistencias entre los ingresos declarados y los niveles de gasto, sin importar el saldo final de la cuenta.