MURIÓ MARÍA TAKAR DE OSHIRO, UNA DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO
Dedicó cinco décadas de su vida a buscar a su hijo Jorge Eduardo, secuestrado el 10 de noviembre de 1976, cuando tenía 18 años, y desaparecido desde entonces.
Jorge había nacido en el partido de San Martín el 2 de enero de 1958; estudiaba en la Escuela Técnica de Villa Ballester y militaba en la rama juvenil del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Sus compañeros, amigos y allegados lo recuerdan como un adolescente que tocaba el sanshin (instrumento musical nipón de cuerdas), a quien le gustaba la música latinoamericana, el rock nacional y el ajedrez.