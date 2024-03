EL SUEÑO DE TODO NIÑO: DE LAS CANCHAS DE CHACO A RIVER PLATE CON 9 AÑOS

A pesar de su corta edad, Benjamín Krajachich logró cumplir la ilusión de todo niño que juega al fútbol. Desde Villa Ángela, el talento chaqueño fue captado por River Plate y luego de algunas pruebas, firmó su contrato como nuevo jugador de la institución. Su historia, marcada por el sacrificio familiar y el esfuerzo personal, reflejan el camino de un pequeño profesional.

Como todo niño apasionado por el fútbol que mira en una pantalla a su equipo, Benjamín Krajachich cumplió uno de los sueños de la infancia, poder jugar en un equipo grande. El chaqueño oriundo de Villa Ángela selló su vínculo con River Plate firmando su primer contrato y deberá mudarse a la gran ciudad para comenzar a trabajar con el equipo de inferiores.

Luego de participar todo el año pasado con el selectivo del interior del Millonario y tener la oportunidad de hacer la pretemporada en Buenos Aires, recibió la noticia de quedar seleccionado oficialmente y empezar a entrenar durante todo el año en el club para los torneos de AFA.

En su historia relatada por sus padres, se vislumbra el camino del sacrificio y el esfuerzo por llegar a esta meta, saliendo desde la provincia del Chaco al Monumental sin escalas. A pesar de la inocencia por su corta edad, Benjamín demostró responsabilidad y compromiso para trabajar por su sueño y su relato invita a soñar a aquellos que persiguen el mismo objetivo.

Diario Chaco se comunicó con su padre, Luis Krajachich, que fue quien le inculcó de lleno el deporte, donde rápidamente demostró su pasión innata por el fútbol desde sus primeros pasos. «Cuando empezó a caminar, lo primero que agarró fue una pelota y empezó a jugar«, señaló Luis.

A los dos años y medio, lo llevaron por primera vez a la escuelita de fútbol «Mara», ubicada en su natal Villa Ángela, donde su padre señalaba que ya se le notaba que «tenía un muy buen dominio de la pelota a pesar de su corta edad«. Eso hizo que rápidamente llame la atención de sus entrenadores y compañeros.

Es así que desde muy chico Benjamín siempre jugó en categorías más grandes, ya que no había jugadores de su misma edad en la escuelita y debía mezclarse con los demás, lo que lo ayudó mucho ya que «eso fue como una pauta para darse cuenta de que él tenía condiciones«, destacó su padre.

CONVOCATORIA A RIVER PLATE

El punto de inflexión en la vida de Benjamín llegó el año pasado, en abril del 2023 durante una convocatoria especial en Villa Ángela, donde venían captadores oficiales de River Plate para ver jugadores de la zona norte del país.

«La verdad que nosotros no lo queríamos llevar, teníamos miedo en realidad de que él se pueda llegar a frustrar al no ser seleccionado, lo hablamos mucho. Él quería ir a toda costa y tratamos de hacerle entender primero que era una prueba en un montón, que no es necesario que te seleccionen y que después había que seguir trabajando. Al final fuimos y terminó siendo algo muy lindo», manifestó su padre.

Luis recordó cómo fue ese momento que le quedó marcado a la familia cuando Benjamín le tocó entrar a la cancha, ante la atenta mirada de los captadores Luis Pereyra y César Arias: «Yo creo que estuvo Dios presente ahí en ese seleccionado, porque cuando él entra a la cancha y le toca el turno,los entrenadores pusieron sus ojos en él. Y Benja empezó a hacer sus cosas y las hizo muy bien, de hecho, hace un gol.Y es así que lo llaman para apartarlo y preguntarle el nombre«.

En ese momento, uno de los técnicos, Luis Pereyra, le preguntó a Benjamín de qué cuadro era, a lo que el niño respondió que era de Boca. Entonces el entrenador le dijo: «Bueno, de ahora en más tu corazón será de River«. «Esa fue una de las frases que nos quedó grabada. De ahí vino corriendo hacia la tribuna donde estábamos para avisarnos de que el profe quería hablar con nosotros, y era para avisarnos que él quedaba seleccionado para representar a River en un selectivo de la zona norte«, recordó con emoción su padre.

De ese selectivo que se conforma con chicos de toda la zona norte del país captados por River Plate y se juega en distintas categorías, aquellos que se destacan son luego seleccionados para hacer pruebas en Buenos Aires. «Cuando me captaron acá en Villa Ángela sentí mucha felicidad, estaba muy contento«, expresó Benjamín a Diario Chaco .

SELECTIVO REGIONAL DE RIVER PLATE

El camino hacia River Plate no fue fácil para la familia Krajachich, donde «a partir de quedar en el selectivo de River, comenzó la odisea tanto futbolísticamente como familiarmente«. «Benja empezó a tener viajes, torneos en otras provincias y por ende nosotros el sacrificio de tener que acompañarlo en todo momento», indicaron sus padres, quienes debían llevarlo, sacrificar horas de sueño y trabajo o hasta su madre hacer viajes de 5 o 6 días en Córdoba, Misiones y donde toque jugar para estar con él. «La verdad que fue muy lindo pero cansador, dedicándole los fines de semana, los francos, los findes largos, vacaciones… Todo a puro futbol, a puro campeonato», enfatizó su padre.

A medida que avanzaba su recorrido a River Plate, Benjamín se sometió a entrenamientos personalizados con el objetivo de mejorar su rendimiento físico, técnico y táctico, complementándolos con los entrenamientos de su escuelita. Con la orientación del profesor Germán Barolich en «Mara» y el entrenador personalizado «Pome» Ojeda, Benjamín fortaleció sus capacidades y se fue preparando para las exigencias que demandaba el club de Nuñez.

PRUEBAS EN BUENOS AIRES

En el primer torneo que Benjamín juega con el selectivo de River en julio, quedó como jugador destacado y es así que en octubre del 2023 llegó su primera prueba en Buenos Aires, donde esa semana tuvo una muy buena devolución y lo invitaron a que se presente en febrero para hacer la pretemporada en River Plate, donde tuvo que seguir con los entrenamientos personalizados para llegar bien.

Respecto a las cualidades de Benjamín como jugador y en lo que se destaca, su padre cuenta que es «un jugador muy inteligente dentro de la cancha, muy pensante, tiempista, que tiene mucha técnica, mucha táctica. Eso es lo que le caracteriza a él y tiene una personalidad importante, fuerte dentro de la cancha«.

«Es una persona muy tranquila, muy madura, a pesar de su corta edad de nueve años, sabe lo que quiere y lo que él sueña, lo trabaja, sin importar cómo. Si tiene que hacer físico toda una semana lo hace y muy feliz, no tiene pretensiones, se preocupa por lo que tiene que mejorar y piensa, es inteligente, así que la verdad que eso es una de las partes muy positivas de él», destacó orgulloso su padre.

En cuanto a los referentes de Benjamín, está su captador Luis Pereyra, quien trabajó mucho para que él llegue a firmar su primer contrato, ya que planificó y estuvo mucho tiempo a su lado, lo puso en categorías más grandes para que mejore su desempeño y muestre su talento dándole confianza. Además, le ayudó con los entrenamientos personalizados antes de la prueba y en la pretemporada.

FIRMA DE CONTRATO EN RIVER PLATE

Benjamín se preparó para la pretemporada de febrero durante meses, con entrenadores de River que lo pusieron en condiciones de manera personalizada. Llegada la fecha, el joven atacante volvió a destacarse y le valió la llamada para quedar oficialmente como jugador del Millonario.

Sobre cuando se dio el llamado del fichaje oficial, el padre relató: «Al tercer día de entrenamiento con los chicos nos dieron la noticia de que lo iban a fichar para el torneo de AFA y debía quedarse en la pensión todos los días para mejorar su desempeño. Fue duro para nosotros porque ahora tenía que vivir en Buenos Aires, nos dijeron que no había tiempo que perder y debía ser ahora mismo, pero él estaba contentísimo de quedar en el estadio, en las pensiones del club y fueron experiencias inolvidables».

«La verdad que el momento de la firma es algo tremendo, algo muy emocionante. El solo hecho de entrar al estadio, entrar al predio, es algo muy hermoso y emocionante. Después de una larga caminata por los pasillos, llegamos a las oficinas y la verdad que toda la gente muy amable, todos te guiaban y ayudaban», señalaron.

«Cuando Benjamín tuvo que firmar, fue algo sin palabras, que queda guardado de por vida en nuestros corazones. Y por ahí las fotos no alcanzan a reflejar lo que uno siente, porque el estar ahí es algo increíble, imposible dimensionar«, afirmó Luis Krajachich.

EL DÍA A DÍA EN EL CLUB

La rutina de Benjamín ahora será a puro fútbol todos los días, pero debiendo cuidar los deberes escolares. Su madre lo acompañará en este tiempo, donde tendrá escuela desde las 8 de la mañana de lunes a viernes, almorzando al mediodía en el club, para luego cambiarse y subir al micro que lo lleva del Monumental hasta el predio de Hurlingham, donde entrenan las infantiles del Millonario hasta las 6 de la tarde, hora en que finaliza la jornada y Benjamín tiene a partir de ahí el resto del día libre junto a su madre.

De martes a viernes entrena con los infantiles, sábados realiza Baby Fútbol y domingo juega con River los partidos de del torneo de AFA. Aunque lunes no le toca con las inferiores de River, entrena con el Baby, teniendo una rutina diaria de lunes a lunes.

El futuro de Benjamín en River Plate es prometedor. Con su talento innato y su espíritu competitivo, está decidido a alcanzar nuevas alturas en el mundo del fútbol. En su inocencia contrastada por su convicción, está el sueño de convertirse en un jugador profesional, el cual empieza a estar un poco más cerca con el apoyo de su familia y el respaldo de un club de élite en el país como River Plate.

Para Benjamín, hoy el fútbol va más allá de una simple pasión; es su vida, su sueño y su razón de ser con tan solo 9 años, intentando copiar el modelo de su ídolo, Lionel Messi, y buscando transitar los mismos caminos.

«Decirles a todos los chicos que peleen por sus sueños«, enfatizó Benjamín, dejando el mensaje para los demás chicos chaqueños que se ilusionan con tener la misma oportunidad algún día y enseñando con su historia que, con determinación, trabajo y apoyo, lograrlo es posible.