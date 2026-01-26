EL SENADO SE PREPARA PARA DEBATIR LA REFORMA LABORAL: CÓMO VOTARÁ EL OFICIALISMO Y LOS INDECISOS

El Gobierno busca llevar la reforma laboral al recinto del Senado el próximo 11 de febrero, en lo que será uno de los primeros debates centrales del período de sesiones extraordinarias. Aunque el cierre formal de las consultas estaba previsto para la semana pasada, el oficialismo decidió extender las reuniones técnicas y acelerar la construcción de mayorías para garantizar el quórum y la aprobación del proyecto.

Los encuentros continúan esta semana en la Cámara Alta y están encabezados por equipos técnicos vinculados a la exministra Patricia Bullrich, junto al secretario parlamentario de La Libertad Avanza en el Senado, Cristian Larsen. El proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría, por lo que no se reabrirá el debate en comisión: cualquier modificación será introducida directamente en el recinto durante la sesión.

El cronograma político marca como fecha clave el 11 de febrero, día en el que el oficialismo buscará abrir el debate formal en el Senado. Para eso, la prioridad no es solo reunir los votos necesarios para la aprobación , sino también alcanzar el quórum mínimo de 37 senadores para habilitar la sesión.

Cómo viene el conteo de votos

En el oficialismo aseguran partir de un piso de 21 senadores propios de La Libertad Avanza. A ese número se sumarían los tres senadores del PRO alineados con Martín Goerling Lara, lo que eleva la base inicial a 24 votos.

El bloque de la Unión Cívica Radical aparece como un actor decisivo. La UCR podría aportar hasta diez senadores, aunque todavía no está cerrada la posición de tres legisladores que no responden directamente a gobernadores provinciales: Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa).

Si el oficialismo lograra sumar esos tres votos radicales, alcanzaría los 34 senadores, quedando a solo tres del quórum necesario para iniciar la sesión del 11 de febrero.

En paralelo, el Gobierno trabaja sobre un grupo de senadores provinciales y bloques federales que pueden resultar determinantes para cruzar ese umbral. En la mira están:

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia, Misiones)

Flavia Royón (Salta), cercana al gobernador Gustavo Sáenz

Julieta Corroza (Neuquén), alineada con Rolando Figueroa

Carlos «Camau» Espínola (Corrientes, Provincias Unidas)

Beatriz Ávila (Tucumán), cercana a Osvaldo Jaldo

Guillermo Andrada (Catamarca), vinculado a Raúl Jalil

Estas voluntades son clave no solo para el quórum, sino también para sostener la votación en general y, especialmente, el tratamiento artículo por artículo.

El debate que se viene

La estrategia del oficialismo es clara: abrir la sesión el 11 de febrero, introducir eventuales cambios directamente en el recinto y avanzar con la aprobación en general del proyecto, pese al rechazo expresado por Unión por la Patria, que ya presentó un dictamen de minoría.

La discusión no se limitará al contenido laboral. Gobernadores y bloques provinciales condicionan su apoyo a los artículos fiscales del proyecto, en especial aquellos vinculados a impuestos coparticipables como Ganancias, lo que convierte al debate en una negociación política de alcance nacional.

Con el calendario ya en marcha y el conteo de votos abierto, el Senado se encamina a un debate clave que no solo definirá el futuro de la reforma laboral, sino también la capacidad del oficialismo de construir mayorías estables en la Cámara Alta.