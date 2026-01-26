ALERTA POR INTENTOS DE ESTAFAS QUE UTILIZAN EL NOMBRE DE SECHEEP

La empresa energética Secheep advierte a la comunidad sobre intentos de estafas realizados por personas que utilizan de manera fraudulenta el nombre de la compañía para engañar a usuarios.

Desde la empresa remarcan que Secheep trabaja permanentemente para brindar información clara y segura a través de sus canales oficiales, con el objetivo de proteger a los usuarios y evitar que sean víctimas de maniobras delictivas.

Ante cualquier sospecha de estafa, se solicita a la ciudadanía comunicarse de inmediato al 911 y realizar la denuncia correspondiente.

Cómo cuidarse de posibles estafas

SECHEEP recomienda a los usuarios tener en cuenta las siguientes medidas de prevención:

-No compartir datos personales ni información sensible.

-No brindar claves, códigos ni contraseñas.

-No realizar pagos por fuera de los canales oficiales.

-Verificar siempre la información en los medios oficiales de la empresa.

Desde la empresa recuerdan que cualquier contacto que ofrezca beneficios, descuentos o gestiones en nombre de Secheep puede tratarse de una estafa.

Asimismo, se aclara que SECHEEP:

-NO ofrece descuentos.

-NO realiza llamados telefónicos ni envía mensajes.

-NO gestiona ni inscribe a usuarios en el subsidio nacional.

Secheep insta a la comunidad a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales y a denunciar cualquier intento de estafa para prevenir nuevos casos y resguardar la seguridad de los usuarios.

