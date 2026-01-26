NUEVO ESQUEMA DE SUBSIDIOS: CUÁNTO HAY QUE GANAR PARA MANTENER LA TARIFA ELÉCTRICA MÁS BAJA

El Gobierno nacional implementó un cambio estructural en el sistema de subsidios energéticos que redefine quiénes podrán acceder a la tarifa eléctrica subsidiada y quiénes deberán pagar el servicio a valor pleno. El nuevo modelo, denominado «Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados», elimina el esquema de segmentación por categorías y lo reemplaza por un criterio único basado en ingresos familiares totales.

A partir de esta reforma, el beneficio queda determinado exclusivamente por el nivel de ingresos del hogar y por ciertos criterios patrimoniales, estableciendo un umbral económico preciso que define el acceso al subsidio.

El dato central del nuevo sistema es el tope de ingresos para acceder a la tarifa subsidiada:

La referencia es la Canasta Básica Total (CBT) que mide el INDEC.

En la última medición, la CBT fue de $1.308.713.

El nuevo umbral se fijó en tres canastas básicas totales.

Esto establece un límite de ingresos de: $3.926.139 mensuales por grupo familiar.

Todos los hogares cuyos ingresos no superen ese monto podrán mantener la tarifa eléctrica subsidiada. Quienes lo superen, automáticamente quedarán excluidos del beneficio y pasarán a pagar tarifa plena, sin descuentos.

El valor se actualiza mes a mes, ya que depende de la evolución de la canasta básica del INDEC.

Quiénes acceden al subsidio aunque superen el ingreso

El régimen también contempla excepciones sociales, que permiten mantener el beneficio incluso si se supera el umbral económico:

Hogares con integrantes que posean Certificado de Vivienda del ReNaBaP

Beneficiarios de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Estos grupos quedan protegidos por criterios sociales y no exclusivamente económicos.

Más allá del ingreso, quedan fuera del subsidio los hogares que cumplan alguno de estos criterios:

Poseer un vehículo de hasta 3 años de antigüedad (salvo hogares con CUD)

Tener tres o más inmuebles registrados

Poseer embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios

Estos parámetros buscan excluir del beneficio a sectores considerados de alta capacidad patrimonial, aunque no siempre se refleje en ingresos mensuales declarados.

De cuánto es el subsidio

Los hogares que califican dentro del régimen acceden a:

50% de descuento en la tarifa eléctrica, con tope de consumo subsidiado

25% adicional extraordinario durante el primer año, que se reducirá progresivamente

Esto implica que, en la etapa inicial del régimen, el beneficio puede alcanzar hasta un 75% de reducción sobre el consumo subsidiado.

En ese marco, el beneficio no es ilimitado. El descuento se aplica solo hasta un volumen máximo mensual de consumo:

Verano (diciembre, enero, febrero): hasta 300 kWh/mes subsidiados

Invierno (mayo, junio, julio, agosto): hasta 300 kWh/mes subsidiados

Resto del año: hasta 150 kWh/mes subsidiados

Todo consumo que supere esos valores se paga a tarifa plena, sin subsidio.

El criterio principal ya no es el consumo ni la ubicación geográfica, sino el ingreso total del hogar, con un umbral económico claro: $3.926.139 mensuales como límite para acceder al beneficio.

Con este esquema, el Estado busca concentrar los subsidios en los sectores de menores ingresos, reducir el gasto público en energía y avanzar hacia un sistema de tarifas más focalizado, aunque con impacto directo en el bolsillo de miles de hogares que quedarán fuera del beneficio.