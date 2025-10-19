EL SAUZALITO: “LOS MELEROS” RECIBIERON UN VEHÍCULO PARA FORTALECER EL TRABAJO Y LA COMERCIALIZACIÓN DE MIEL ORGÁNICA

En el marco del aniversario Nº 46 de El Sauzalito, el gobierno provincial entregó un vehículo destinado al fortalecimiento de la producción apícola de la Cooperativa “Los Meleros”, un grupo de 48 socios que desde el Impenetrable chaqueño producen miel orgánica, de calidad reconocida.

Los funcionarios provinciales que acompañaron en esta jornada trascendental para la localidad, fueron el ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik y el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico.

Este nuevo vehículo permitirá mejorar el transporte de las colmenas, los insumos y la producción, además de facilitar la llegada a los parajes rurales donde se desarrollan las actividades de recolección y envasado.

“Esta cooperativa es un verdadero orgullo para El Sauzalito y para todo el Chaco. Representa el espíritu de nuestra gente: trabajo, perseverancia y comunidad. Nosotros queremos acompañarlos, porque creemos en un modelo productivo que nace desde abajo, desde la tierra y desde el esfuerzo de cada familia”, expresó Dudik.

Además subrayó que esta entrega se enmarca en el plan de fortalecimiento de las economías regionales que impulsa el Gobierno provincial: “Los Meleros son un ejemplo de organización. Su producción de miel orgánica no solo genera ingresos, sino que también promueve el arraigo, el desarrollo local y el cuidado del ambiente.”

Por su parte, el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, también valoró el compromiso de los socios de la cooperativa: “Cada frasco de miel que sale de El Sauzalito lleva el sello del trabajo de familias que creen en su lugar, que no bajan los brazos y que demuestran que el norte chaqueño tiene un enorme potencial productivo.”

La Cooperativa “Los Meleros” surgió hace más de una década como una iniciativa de pequeños productores que encontraron en la apicultura una forma de mejorar su calidad de vida sin abandonar sus raíces. Hoy, su miel orgánica se destaca por su pureza y sabor, y representa una de las producciones más auténticas del Impenetrable.

Con este nuevo aporte, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con quienes producen y generan valor en cada rincón del Chaco, promoviendo la igualdad de oportunidades, el desarrollo local y la sustentabilidad.

