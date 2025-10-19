EL EXJUGADOR DE BOCA QUE PASÓ POR LA JUVENTUS Y HOY JUEGA EN BOLIVIA: DE QUIÉN SE TRATA

Su destino estaba en Europa, más precisamente a la Juventus, donde estuvo en el equipo juvenil y nunca llegó a debutar en la Serie A. Tras esta breve experiencia, volvió al «Xeneize» en 2016, pero la fuerte competencia por su puesto le cerró las puertas, por lo que decidió buscar oportunidades en otros equipos.

Por este motivo, el delantero inició una serie de préstamos que lo llevaron a recorrer distintos clubes y países de América. Pasó por Unión de Santa Fe, luego por Universidad de Concepción en Chile, Deportes Tolima en Colombia y Charlotte en Estados Unidos, buscando continuidad y oportunidad para relanzar su carrera.

Su paso por el ascenso argentino

Tras su paso frustrante por el fútbol europeo, Vadalá comenzó a enfocarse en el ascenso, vistiendo las camisetas de Sarmiento de Junín y Mitre de Santiago del Estero en busca de minutos de juego.

En 2023, Vadalá recaló en Alvarado de Mar del Plata en busca de continuidad.

En 2023, el delantero encontró mayor regularidad en Alvarado de Mar del Plata, donde logró estabilidad y el nivel que durante tantos años buscó. Este gran rendimiento le permitió, a mediados del 2025, dar el salto al Blooming de Bolivia.