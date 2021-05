EL SAUZALITO “AMBULANCIA LOCAL CHOCA UNA CAMIONETA TOYOTA, EL CHOFER CON CARNET VENCIDO EN 2018 Y NO SE DETUVO”

La denuncia la realiza una comerciante de la región, dice que la camioneta estaba circulando por la avenida principal en la planta urbana de EL SAUZALITO, en el vehículo se encontraba ella con su hijo, siente el impacto, la ambulancia no se detiene, otro vehiculo de otro conocido comerciante circulaba en sentido contrario a ella, ellos bajan miran , luego de un rato regresa marcha atrás” según nos cuenta María “que el chofer de la ambulancia les dijo que no la vio, que andaba con problemas, pero peor fue cuando le piden el carnet, el CHOFER de la ambulancia tenía el carnet de conducir que renueva desde el año 2018, ¿nadie los controla? ¿ Al tener el carnet vencido el seguro de hace cargo?, MARIA ROBLEDO EL RECLAMO QUE HACE ES “el chofer de la ambulancia choco y no paro, pero además circula con el carnet vencido”.-

LAS IMÁGENES

Relacionado