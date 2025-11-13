El saludo especial de River a Enzo Francescoli por su cumpleaños: "Una leyenda"

Este miércoles es un día especial en Núñez. En medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo, hay una pequeña excusa para celebrar y tratar de cambiar las energías pensando en lo que viene. Enzo Francescoli cumple 64 años y River, como es habitual con sus glorias y jugadores del plantel actual, le deseó un feliz cumpleaños al ídolo uruguayo a través de un posteo en las redes sociales oficiales y un video especial en la cuenta de Youtube. Obviamente, para los fanas del club que peinan canas el clip fue un emocionante viaje al pasado, mientras que los más jóvenes pudieron apreciar el enorme talento del Príncipe, quien hoy forma parte de la institución como Secretario Técnico.

Francescoli llegó a River desde Wanderes de Montevideo en 1983 y empezó de dejar una huella en el club en la temporada 85/86, como figura y goleador del equipo del Bambino Veira que fue campeón del torneo local y luego conseguiría, ya sin el Príncipe, la Copa Libertadores y la Intercontinental.

De todos modos, la etapa más gloriosa de Enzo en River fue desde su retorno, en 1994, hasta su retiro, en diciembre de 1997: fue estrella y capitán en la Copa Libertadores 96, Supercopa 97 y el tricampeonato que logró ese histórico equipo de Ramón Díaz. Así, se fue transformando en «leyenda riverplatense y el máximo goleador extranjero» de la historia del club.

A pesar que durante muchos años fue tentando por diferentes dirigentes de River para que asumiera como entrenador del equipo, el uruguayo siempre entendió que ese rol no era para él. Es más, reconoció públicamente que tiene el curso hecho, pero aún no hizo el examen final justamente para evitar la presión de ejercer.