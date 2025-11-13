BARRANQUERAS: RECUPERARON UNA MOTO ROBADA QUE HABÍA SIDO ABANDONADA EN LA CALLE
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La Policía encontró una motocicleta con pedido de secuestro que había sido sustraída días atrás en Resistencia.
Anoche, personal de la Comisaría Segunda de Barranqueras fue alertado sobre una moto abandonada en la intersección de las calles Irigoyen y Miguel Cané. Al llegar al lugar, los agentes constataron que se trataba de una Honda Wave blanca, sin plásticos frontales y con el sistema de encendido dañado.
Tras verificar los números de motor y chasis, determinaron que el rodado tenía pedido de secuestro activo por una causa de robo denunciada el 10 de noviembre en jurisdicción de la Séptima Metropolitana.
La moto fue trasladada a la unidad policial correspondiente por disposición del fiscal en turno, quedando a resguardo para su posterior restitución a la propietaria.