CAMPO LARGO: RÁPIDO ACCIONAR PARA RECUPERAR UNA GARRAFA ROBADA

El bien fue abandonado por un sujeto al notar la presencia policial, luego fue restituido a la propietaria.

Hoy en horas de la madrugada, personal de la Comisaría de Campo Largo logró recuperar una garrafa que había sido sustraída minutos antes de una vivienda del barrio Elim.

Cerca de las 5, una mujer llamó al 911 para informar que desconocidos habían ingresado a su domicilio por la puerta trasera, la cual fue violentada, y se llevaron una garrafa de 10 kilos color negro.

De inmediato, una patrulla se dirigió al lugar y, durante recorridas por la zona, los agentes observaron a un joven conocido en el ámbito policial que trasladaba un tubo de gas con características similares al denunciado. Al notar la presencia del móvil, arrojó la garrafa y se dio a la fuga, perdiéndose entre los patios de las viviendas.

La garrafa fue secuestrada y posteriormente restituida a su propietaria, quien formalizó la denuncia correspondiente. La Policía continúa con las tareas para dar con el sospechoso.

