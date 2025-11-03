EL RIVER DE GALLARDO, EN CAÍDA LIBRE: LA HISTÓRICA RACHA NEGATIVA QUE GOLPEA AL MONUMENTAL
El equipo de Marcelo Gallardo sumó su cuarta derrota consecutiva en casa, algo que no había ocurrido nunca desde la inauguración del estadio en 1938.
River atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia moderna. La caída 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) no solo profundizó la crisis futbolística del equipo, sino que también marcó un hito negativo inédito: por primera vez desde la apertura del Monumental, el Millonario perdió cuatro partidos seguidos como local.
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, uno de los entrenadores más exitosos de la historia del club, no logra reencontrarse con su identidad. En apenas unas semanas, sufrió derrotas consecutivas ante Palmeiras (1-2), Deportivo Riestra (1-2), Sarmiento de Junín (0-1) y Gimnasia (0-1). El Monumental, escenario de innumerables glorias, se ha convertido en terreno hostil para sus propios protagonistas.
Desde la inauguración del estadio Antonio Vespucio Liberti, el 26 de mayo de 1938, habían pasado 1.809 partidos sin que el equipo encadenara cuatro caídas seguidas. La marca negativa sorprende por lo insólita y llega en un momento clave, con el Superclásico ante Boca a la vuelta de la esquina y con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 en serio riesgo.
Históricamente, solo existían antecedentes similares previos a la existencia del Monumental: en 1926, River había perdido cuatro encuentros consecutivos en su antigua cancha de Alvear y Tagle; y entre 1905 y 1906 acumuló siete caídas en Dársena Sur, cuando aún jugaba en La Boca. Sin embargo, nunca en la era profesional y mucho menos en Núñez había vivido un bache de tal magnitud.
La situación preocupa por la falta de respuestas dentro del campo y por el creciente malestar de los hinchas, que ya manifestaron su descontento con silbidos y cánticos contra algunos jugadores. Gallardo, que decidió no hablar tras la derrota, afronta quizás uno de los desafíos más grandes desde su regreso al club: reconstruir la confianza de un River que perdió su mística en su propio templo.