EL PROGRAMA NACIONAL “PROMOVER TURISMO” IMPULSA SEIS DESTINOS CHAQUEÑOS

En el marco del Lanzamiento de la Temporada Verano Chaco 2026 y la Ruta Carnavales 2026, se realizó una conferencia de prensa en la que se anunciaron las localidades de la provincia que accedieron al programa nacional Promover Turismo, una herramienta clave para la consolidación y el crecimiento del sector turístico.

El programa Promover Turismo tiene como objetivo acompañar a los destinos en el desarrollo de capacidades locales, promoviendo la innovación, la digitalización y la competitividad del turismo, con una mirada federal y sostenible, alineada con las prioridades de desarrollo definidas por el Gobierno del Chaco.

La iniciativa representa una respuesta concreta al lineamiento impulsado por el gobernador Leandro Zdero, quien ha remarcado la importancia de gestionar y atraer inversiones que generen desarrollo, empleo y nuevas oportunidades en todo el territorio chaqueño, fortaleciendo al turismo como una política de Estado.

Del anuncio participaron la presidenta del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli; el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla; Matías Rafart, en representación de FEHGRA; y autoridades municipales del área turística: Daniel Yurchuk (Villa Río Bermejito), Maximiliano Alanis (Isla del Cerrito) y Rosa Núñez (La Escondida).

El anuncio se realizó en el marco del programa nacional Promover Turismo – Verano en Argentina, impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación. A través de esta línea de financiamiento, seis localidades chaqueñas accedieron a una inversión destinada al desarrollo de proyectos vinculados a la promoción turística y la transformación digital de los destinos.

Localidades beneficiadas y líneas de acción

Línea: Promoción Digital del Destino

-Isla del Cerrito

-Miraflores

-La Escondida

Estos municipios destinarán los fondos al fortalecimiento de su presencia digital, la producción de contenidos promocionales y la mejora de las estrategias de comunicación turística, en articulación con la difusión de su oferta para la temporada Verano 2026.

Línea: Transformación Digital

-Villa Río Bermejito

-Las Breñas

-Barranqueras

Los proyectos aprobados apuntan a la incorporación de herramientas tecnológicas, la modernización de procesos y el fortalecimiento de la gestión turística local, mejorando la experiencia del visitante y optimizando la planificación de cada destino.

Durante la conferencia también se presentó oficialmente la Ruta Carnavales 2026, que dará inicio el 31 de enero con las primeras noches de festejos en Villa Ángela y Las Palmas. Hasta el momento, 14 localidades ya confirmaron sus fechas.

La expresión cultural del carnaval chaqueño cuenta con el respaldo del Gobierno de la Provincia del Chaco, a través del Instituto de Cultura, y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), consolidándose como un producto cultural y turístico de alcance provincial. Las fechas confirmadas están sujetas a modificaciones y pueden consultarse en cultura.chaco.gob.ar y en Instagram @chacocultura.

Asimismo, la conferencia fue el ámbito del Lanzamiento Oficial de la Temporada Verano Chaco 2026, donde municipios y prestadores turísticos presentaron su oferta estival, dando a conocer actividades, eventos, atractivos y experiencias que integrarán la agenda turística provincial, reafirmando el compromiso del Chaco con un turismo en crecimiento y generador de oportunidades.