CASTELLI: AVANZA EL ENRIPIADO EN EL BARRIO LA NUEVA UNIÓN

La Secretaría de Servicios Públicos continúa avanzando con los trabajos de enripiado de calles en el Barrio La Nueva Unión, en esta oportunidad sobre la calle Islas Georgias del Sur.

Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la infraestructura vial de la ciudad, optimizar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas, especialmente en días de lluvia.

El Municipio continúa desarrollando acciones sostenidas para mejorar la calidad de vida y el acceso a los distintos barrios de la ciudad

