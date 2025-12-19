CASTELLI: CRECE LA PREOCUPACIÓN POR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO PROTAGONIZADOS POR MENORES ALCOHOLIZADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La comunidad atraviesa un momento de profunda preocupación ante la reiteración de accidentes de tránsito que, en muchos casos, tienen como protagonistas a menores de edad bajo los efectos del alcohol. Los siniestros se repiten con una frecuencia alarmante, dejando heridos, daños materiales y un creciente temor entre vecinos que observan cómo la imprudencia y la falta de controles ponen en riesgo vidas todos los días.

Vecinos y familias expresan su angustia frente a escenas que se vuelven cotidianas: motocicletas conducidas por adolescentes sin casco, vehículos circulando a alta velocidad y jóvenes que manejan luego de consumir alcohol, especialmente durante la noche y los fines de semana. Esta combinación resulta explosiva y expone no solo a quienes conducen, sino también a peatones y terceros que nada tienen que ver con estas conductas irresponsables.

La situación vuelve a poner en debate la ausencia de controles sostenidos, la necesidad de reforzar la educación vial y el rol fundamental de los adultos en el cuidado y la contención de los menores. El consumo de alcohol en edades tempranas y el acceso sin restricciones a vehículos representan una falla social que requiere respuestas urgentes y coordinadas.

Desde distintos sectores se insiste en que no alcanza con las advertencias: se necesitan políticas públicas efectivas, controles permanentes y un compromiso real de las familias y de la comunidad en su conjunto. Cada accidente evitable es una señal de alarma que no puede seguir siendo ignorada, porque detrás de cada hecho hay vidas jóvenes en riesgo y un dolor que podría prevenirse.

