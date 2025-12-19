LAS BREÑAS-UN JOVEN ALCOHOLIZADO APUÑALÓ A SU PADRE POLICÍA: LO DETUVIERON

Este viernes por la madrugada, alrededor de las 5.50, efectivos de la Comisaría de Las Breñas intervinieron en un hecho de violencia, donde un hombre policía terminó apuñalado por su propio hijo.

El personal tomó conocimiento del ingreso de un hombre con heridas de arma blanca, al Hospital «9 de Julio» de la localidad.

Luego, se entrevistaron con la esposa del oficial, quien manifestó que al llegar al predio de Fútbol 5, ubicado en calle República Ismael y Calle Pública, encontró a su hijo de 20 años, quien por motivos que se investigan, agredió con un arma blanca a su padre.

El médico que examinó al hombre diagnosticó que presentan cuatro heridas corto punzantes en el bíceps derecho y en el abdomen. Fue derivado al Hospital 4 Junio Saenz Peña.

El fiscal en turno dispuso la detención del joven y que se le tome declaración testimonial a los involucrados.

Además, fue examinado por el médico de turno del hospital local, donde le diagnosticaron laceraciones leves evidentes, y que tenía aliento etílico. El mismo fue notificado de la aprehensión en la causa «Supuestas lesiones leves». Se procura el secuestro del arma utilizada.