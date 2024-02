EL PRESIDENTE DEL BLOQUE LIBERTARIO DIJO QUE LOS LEGISLADORES QUE «SE HABÍAN COMPROMETIDO A ACOMPAÑAR NO CUMPLIERON»

Oscar Zago señaló que la vuelta a comisión del proyecto «no es ningún paso atrás».

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, dijo que el proyecto vuelve a comisión porque hay legisladores que «se habían comprometido a acompañar no cumplieron» . «Si hace 3 horas te comprometiste a acompañar y ahora no acompañas el problema es tuyo, no mío», afirmó.

En la misma línea que el gobierno nacional, culpó a los gobernadores por el fracaso de la votación y aseguró que el proyecto de ley «vuelve a comisión porque hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores y no cumplieron«.

«No vamos a ser flexibles y vamos a continuar con el programa que teníamos», indicó Zago. Y sostuvo que «no nos sentimos traicionados sino que pensamos que se equivocan».

El diputado libertario señaló que el regreso a comisión del proyecto «no es ningún paso atrás, sino una vuelta a comisión para seguir tratándolo».

«No lo veo trabado porque la semana pasada tuvimos una buena votación en general, quizás solo algunos artículos y ahora vamos a destrabar lo que viene», manifestó.