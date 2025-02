EL PAPÁ DE PALOMA HABLÓ SOBRE LOS ASESINOS DE SU HIJA: “MI INTERÉS ES QUE RECIBAN A CRISTO EN SU CORAZÓN”

En medio de la conmoción por el asesinato de su hija Paloma, Omar Gallardo dijo que perdonó a los asesinos y que les desea que se arrepientan ante Cristo. La nena de 16 años fue encontrada muerta junto a su amigo, Josué Salvatierra, de 14. Las pericias indicaron que ambos adolescentes fueron asesinados a golpes en la cabeza. Sin embargo, Gallardo está seguro de que existió un delito sexual y que actuó “el demonio”.

Omar es pastor evangélico y está al frente de la “iglesia de Dios”, un templo de barrio ubicado en la localidad de Bosques. Allí despidieron los restos de su hija este martes. En una entrevista, vinculó el crimen con lo espiritual y sostuvo: “Mi interés es invitarlos a que se arrepientan y reciban a Cristo en su corazón”.

“Esto que pasó con mi hija y con Josué es un mal, como tantos males que estamos viviendo siendo víctimas mucha gente en el país. Y mirando las cosas, tenemos que encontrar una salida”, dijo en diálogo con Crónica TV.

“El delincuente, cuando trama un robo o un homicidio, lo planifica, lo trabaja, piensa, analiza cómo lo va a hacer y después toma la decisión de empezar con los primeros pasos. En el primer momento que accionó, tomó la decisión y produce el hecho, es impulsado, no solamente por la voluntad misma, que claro, no provino de una persona normal, sino que algo la impulsó a hacer eso, algo lo motivó”, explicó.

Paloma Gallardo y Josué Salvatierra fueron asesinados en un descampado de Florencio Varela. (Foto: Facebook Alicia Pita)

El papá de Paloma sostuvo que su hija fue víctima de una violación. Para Omar, ese fue el móvil del crimen. De hecho, en la hipótesis que él plantea, Josué intentó defenderla y por eso los mataron a ambos.

En un momento de la entrevista, vinculó lo sucedido en el descampado de Florencio Varela con la presencia de fuerzas espirituales malignas que se relacionan con delitos sexuales. “Hay dos demonios: Súcubo e Íncubo. Vean lo que hacen esos demonios con la gente. Tanto los hombres como las mujeres y ahí se van a dar cuenta de lo que pasó con Paloma y con Josué”, enfatizó.

A su vez, Omar dijo que los asesinos de su hija “están perdonados por mí y por el Señor”, y concluyó: “Tengo que hablar con ellos cuando estén en la cárcel, y que no se asusten porque yo no les voy a hacer nada, porque mi interés es invitarlos a que se arrepientan y reciban a Cristo en su corazón”.

Así fue el brutal crimen de Paloma y Josué

El asesinato de Paloma Gallardo ocurrió el jueves 1 de febrero, cuando la adolescente salió de su casa hacia el gimnasio, según relató su madre. Cerca de las 18:00, la adolescente agarró una botella de agua, plata y se fue.

El descampado donde encontraron a los dos adolescentes muertos en Florencio Varela. (Foto: Alberto González / TN)

En el camino, se encontró con su amigo Josué Salvatierra, de 14 años, con quien había empezado una relación hacía dos meses. Juntos caminaron hacia un predio descampado en la calle Arturo Capdevilla y la Colectora Ruta 36, en Florencio Varela. Este fue el último registro de los jóvenes, captado por las cámaras de seguridad de la zona.

Horas después, al no tener noticias de sus hijos, los padres de ambos comenzaron a preocuparse. José Alberto Salvatierra, padre de Josué, acudió a la casa de Paloma para averiguar dónde estaban, ya que los jóvenes no respondían los mensajes. Las familias comenzaron a buscar en la plaza del barrio donde los chicos solían ir, pero no los encontraron. Finalmente, hicieron la denuncia ante la policía.

Días después, un llamado al 911 alertó sobre la aparición de dos cuerpos en un descampado entre las vías del tren y una fábrica de baterías, en el puente de Bosques, cerca del lugar donde los jóvenes fueron vistos por última vez. El hallazgo de los cuerpos de Paloma y Josué conmocionó a la comunidad, mientras las autoridades investigan cómo ocurrió todo.