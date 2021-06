EL OTRO LADO DE LA PANDEMIA: LA SALUD MENTAL, UN ESPACIO QUE NO HAY QUE DESCUIDAR

Sin dudas que la pandemia impactó en diversos ámbitos de la vida de la población mundial y uno de esos fue en la salud mental. Las diferentes cuarentenas implementadas mostraron efectos psicológicos en buena parte de la ciudadanía.

La primera cuarentena en marzo del 2020 fue la más dura en términos de restricciones y encierro. El Covid-19 se llevaba todos los recursos del sistema de salud, pero a medida que fueron avanzando los meses y comenzaron a notarse otros impactos de la pandemia, se debió reorganizar el abordaje de diversas patologías.

Diversos estudios se realizaron y se siguen realizando para intentar comprender los efectos que puede dejar en la población el encierro, las restricciones de actividades que se acostumbraban a hacer y la llamada nueva normalidad.

Para tomar dimensión de la importancia que tiene la salud mental y las consecuencias podría tener, hay que marcar que una de las que se refirió a la problemática fue la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien consideró que “problemas de salud mental vamos a tener todos porque estamos viviendo una situación crítica humanitaria que no hay precedentes en el siglo”. En ese sentido señaló que “es un problema grande para los niños y adolescentes que no tienen la posibilidad de generar todas las acciones que hacen en la adolescencia, en las juventudes, en lo que significa salir, relacionarse”.

“Todos vamos a tener problemas de salud mental, pero hay una pandemia, no hay nadie que sea feliz en esta situación”, completó la funcionaria

También la médica psiquiatra Ana María Vaernet, que estudia los efectos psicológicos de la pandemia, hizo un trabajo en el que manifestó que nos encontramos ante un suceso impredecible, incontrolable, global y que genera incertidumbre , que además “rompe con nuestras rutinas, nos aísla del contacto social, de los deportes o actividades físicas. Nos obliga a quedarnos, a encerrarnos”.

La especialista marcó que con la situación “nos sentimos en amenaza permanente, todos los recaudos nos parecen pocos. Sin saber a qué atenernos y buscando controlar lo incontrolable, miramos todo lo que nos llega como información, entre ellos muchas noticias falsas que sólo genera más confusión”. “Esto desborda en muchos casos la capacidad de manejo de afrontamiento y aparecen reacciones que no necesariamente implican un trastorno psíquico, sino reacciones esperables”, consideró.

Además, marcó que todo eso se puede ver reflejado en “estado de hiperalerta, irritabilidad, dificultad para concentrarse, problemas de sueño, aumento de ansiedad. También aparece miedo, que hay que diferenciarlo del pánico: este último no nos permite pensar, es paralizante”.

“El miedo es protector: nos advierte de peligros y nos prepara para defendernos de ellos. Si alguna de estas reacciones se prolonga en el tiempo, se hace más intenso o se agregan otras, es necesario consultar a un profesional”, indicó.

El contexto en Chaco no es ajeno, sobre todo teniendo en cuenta que durante el principio de la pandemia fue una de las provincias más afectadas por el coronavirus, lo que obligó a una larga cuarentena y un estricto control.

Sobre esto se refirió Marcela Ramírez, la directora de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia, quien contó que “tenemos varias líneas de trabajo respecto a la pandemia, líneas telefónicas que se pusieron para la orientación de la demanda en toda la provincia”.

“Nuestros dispositivos al estar dentro del Ministerio de Salud es considerado esencial, se trabaja en los hospitales, en los centros de atención específicos, nunca pararon su atención”, contó y a la vez detalló que “después tenemos otro dispositivo creado en el hospital Perrando, el centro donde llegan las personas que tienen Covid-19, y estamos trabajando con un equipo de salud mental interno que forma parte integral del equipo de trabajo con las personas de Covid, con el equipo de UTI, está integrado el equipo de salud mental”.

También hay otra línea que se encarga de la contención de los pacientes graves que también trabaja con las familias para hacer una especie de despedida.

De igual manera, Ramírez contó que “ está un poco resentido nuestro sistema, porque personas que estaban en el servicio de salud mental o profesionales que estaban en el servicio, muchos tuvieron que ir al hospital modular e integrarse con el resto de los trabajadores de salud como para amalgamar los equipos ”. Y explicó: “No solamente para tener esta figura de salud mental para los pacientes, sino también para el personal . La idea es esa, trabajar con todos lo que requiere esta situación que obviamente resulta angustiante, estresante”.

La funcionaria provincial explicó que pasados unos meses de la pandemia, la población se va adaptando al contexto. “En un principio había una paranoia generalizada. Era impresionante en las redes sociales el bombardeo de imágenes y gente que hablaba. Eso fue disminuyendo. En el principio de la pandemia teníamos una alta demanda, después para agosto, septiembre fue como amesetándose”, contó y lo atribuyó también a las aperturas paulatinas sobre diferentes actividades.

“Y en este período hay un alto número de contagios y vemos significativamente un número más alto de muertes, sin embargo es como que hay una adaptación psíquica, no es lo mismo que al principio donde todo era incertidumbre. Hay más como un hastío”, manifestó Ramírez a la vez que marcó que “de esta situación que se puede considerar un factor estresante, cada personas de alguna forma tiene una modalidad de adaptación, algunas son más disruptivas que otras”.

En sentido, explicó que “ cada persona tiene sus propias herramientas individuales para afrontarlo . Obviamente, todos estamos atravesando por el mismo momento, pero no es lo mismo una persona que quizás tiene un factor hereditario o tiene otras problemáticas”.

“Todos pasamos por la misma experiencia, unos más otros menos. Toda la población en algún punto se angustió y el que no se angustió tiene una actitud negacionista, que es un mecanismo de defensa también, pero no hay nadie que quedó neutro”, aseguró la especialista y cerró: “La conducta y la posibilidad de patologías es individual de cada persona”.

“ESTO VA A PASAR”

La doctora Vaernet en su trabajo también pide que ante tanto caos y desborde, no hay que perder de vista que “esto no va a durar para siempre: va a pasar” y que “hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que sí”.

En ese sentido, recomienda algunos consejos básicos para atravesar el momento:

• No abandonar nuestras rutinas. Cuidar el ritmo biológico y las horas de sueño.

• Permitirnos aburrirnos, de allí surge la creatividad. En un mundo con tantos estímulos, parar un poco a veces hace difícil.

• Aprovechar para aprender cosas nuevas: hoy por hoy encontramos tutoriales para aprender a hacer cualquier cosa que se nos ocurra.

• Hacer alguna actividad física: en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro espacio físico.

• No aislarse: el aislamiento sanitario no es aislamiento social, comunicarse a través de las redes.

• Evitar la sobreinformación y escuchar sólo fuentes confiables.

• Y por último, algo que está demostrado que genera bienestar psíquico: practicar la solidaridad, el altruismo. Hoy tenemos una magnífica oportunidad.

