EL OFICIALISMO IGNORA EL FALLO DE LA CORTE Y EMPUJA EL PLIEGO DE LA JUEZA FIGUEROA

El pasado 7 de septiembre, los magistrados Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti votaron por unanimidad para que Figueroa dejara su puesto.

El jefe del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, confirmó que la semana que viene se votarían, al inicio de la sesión, los pliegos de los 75 jueces, incluido el de la magistrada Ana María Figueroa, cesanteada por la Corte Suprema luego de haber cumplido 75 años el pasado 9 de agosto.

Cabe resaltar que la magistrada era defendida por el sector de la vicepresidente Cristina Kirchner, ya que debía definir la situación procesal de la expresidenta en dos causas en las que finalmente sufrió dos fuertes reveses: la Causa Hotesur y la causa Memorándum con Irán.

«No está pedido retiro del pliego de la jueza Figueroa, no tiene impugnación, no tiene objeción. A menos que haya un pedido formal del Ejecutivo o un senador pida el retiro del pliego, se va a tratar. La Corte no puede opinar, no tiene nada que ver con eso.

La Constitución asigna a cada poder su función. La propuesta la hace el consejo de la Magistratura y luego el Poder Ejecutivo y el acuerdo lo trata el Senado», dijo José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, este jueves.

En relación al debate en la Cámara Alta, esta decisión de tratar el pliego de la jueza Figueroa implica un choque de frente con la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el pasado 7 de septiembre definió, de manera unánime, que la magistrada debía abandonar su cargo en la Cámara de Casación Penal.