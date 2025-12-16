El nuevo titular de ARCA es investigado por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión

Entre ellas, había una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami.

No es la primera vez que se relaciona a Vázquez con operaciones en paraísos fiscales. En 2011 afrontó una denuncia porque desde noviembre de 2004 habría controlado junto a su hermana, Silvia Mónica Vázquez, una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por US$442.113, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. El funcionario no lo notificó ante el fisco argentino y debió sobrellevar una investigación penal, en la que logró ser sobreseído en 2022 porque el juez federal Ariel Lijo no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas y, ante esa imposibilidad, Lijo cerró la pesquisa.

En septiembre de este año, Vázquez ganó una pulseada en el marco de la investigación sobre sus propiedades en Miami: logró que desplacen al fiscal que estaba a cargo. A pedido suyo, el juez federal Daniel Rafecas remitió a su colega Marcelo Martínez de Giorgi y la causa quedó en sus manos y del fiscal federal Guillermo Marijuán, a pesar de la negativa del fiscal que intervenía hasta ese momento, Carlos Rívolo, quien remarcó, sin éxito, que tenía la pesquisa más avanzada, con medidas de prueba ya en desarrollo.

Luego, en noviembre, La Nación confirmó que Vázquez pagó con cheques a su nombre impuestos de tres condominios en Miami que no declaró en la Argentina, en maniobras que no fueron registradas ante la Oficina Anticorrupción. Así quedó plasmado en documentos oficiales del condado de Miami-Dade de 2014 a 2018, cuando ya era un alto funcionario de la AFIP.

Con más de 30 años de trayectoria, Vázquez ocupó puestos de relevancia tanto en la Administración Federal de Ingresos Públicos como en otras áreas del Estado vinculadas al monitoreo fiscal. Su experiencia en la fiscalización de grandes contribuyentes y en la inteligencia fiscal lo convierte en el candidato elegido para enfrentar los desafíos que implica la gestión del ARCA.

Hace un año, Vázquez había sido designado para estar al frente de la Dirección General Impositiva, uno de los roles más estratégicos dentro de la ANR, entidad que se encarga de la fiscalización de los impuestos nacionales y la administración de los contribuyentes más importantes del país. Allí reemplazó de Gabriel Ramírez, luego de la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se trata de un hombre de estrecha cercanía al entorno de Santiago Caputo.