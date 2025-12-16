Ocurre en San Isidro, pequeña comuna rural cercana a la ciudad de Goya. Una caja con documentación clave para saber el destino de un subsidio de $943.000.000, para asfalto en la localidad, desapareció el pasado jueves 11 de diciembre. Hubo un allanamiento por el caso en una vivienda ubicada en un barrio goyano.

La Justicia provincial a través de la fiscalía de Goya mantiene bajo investigación el manejo de fondos durante la gestión del intendente saliente de San Isidro y de sus funcionarios. En las últimas horas, el caso sumó un nuevo y significativo avance judicial que refuerza las sospechas de graves irregularidades.

El pasado jueves 11 de diciembre por la tarde se denunció la sustracción de una caja azul que contenía documentación esencial vinculada a una obra de pavimentación financiada con un subsidio provincial de $943.000.000. La desaparición resulta especialmente llamativa ya que el martes 09 de diciembre previo, durante el control realizado en el marco del proceso de transición de gobierno, dicha caja fue verificada y se encontraba en su lugar. Sin embargo, en las primeras horas del jueves 11 ya no estaba.

La gravedad del hecho radica en que esa documentación es indispensable para la rendición de cuentas del subsidio. Sin esos papeles, el municipio no podría justificar el uso de los fondos, lo que implicaría la obligación de devolver los $943.000.000 recibidos.

Además, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que en esa misma caja habría documentación que daría cuenta de una presunta malversación de fondos por aproximadamente $130.000.000, monto que sería el que habría desaparecido del total asignado a la obra.

En este contexto, y como parte de la investigación por sospechas de desvíos de fondos públicos, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda del ex secretario de Gobierno, Dante Morato. La diligencia judicial fue realizada por la fiscal María Eugenia Ballara, en un domicilio ubicado en calle Ángel Soto 730 de la ciudad de Goya. El procedimiento tuvo como objetivo el secuestro de documentación de interés para la causa.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales, mientras crece la conmoción política e institucional en San Isidro, en pleno cambio de autoridades, desde el pasado miércoles 10 de diciembre.

También este lunes 15 de diciembre se conoció a través del nuevo intendente de Empedrado, quien asumió la intendencia de esa comuna el pasado miércoles 10 de diciembre, que las arcas municipales quedaron en cero. El jefe comunal trabaja para poder liquidar los salarios y medio aguinaldo de este mes a los trabajadores comunales.