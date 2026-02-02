EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ LOS FESTEJOS POR EL 69° ANIVERSARIO DEL FOGÓN FRIULANO

En el marco de los festejos por el cumpleaños de Resistencia, el Fogón Friulano celebró sus 69 años de vida y lo hizo con un emotivo evento que contó con el acompañamiento del Municipio.

María Eugenia Mozatti, su presidente, señaló que el 1 de febrero fue el aniversario de esta entidad “llevando y tratando de que las costumbres y la lengua friulana no se pierda. Esa es nuestra misión”.

El encuentro fue especial, con la presencia de la delegación de la ciudad de Udine, además de invitados especiales como el exintendente de Resistencia, Livio Lataza Lanteri y el artista Humberto Gómez Lollo.

Hubo números musicales, contando con la presencia de la Orquesta Municipal de Música y el ballet del Círculo Aleph.

Mariela Mercedes Geninassi es descendiente de los primeros inmigrantes y su presencia no pasó inadvertida: “Mi abuelo era calabrese, yo soy nacida acá en Resistencia y estoy emocionada de ver crecer a la ciudad”.

El cantante Fernando Bergagno, de la Orquesta Municipal, contó que “compartimos un repertorio folclórico, estamos contentos de estar hoy acá”.

