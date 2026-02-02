RESISTENCIA HONRÓ SU HISTORIA CON IZAMIENTOS Y CELEBRA 148 AÑOS DE IDENTIDAD Y RAÍCES

Esta mañana, en el marco del 148° aniversario de la fundación de la ciudad de Resistencia, se realizaron los tradicionales actos de izamiento de banderas en el Mástil Mayor, ubicado en la intersección de avenida 9 de Julio y Güemes, y en el Mástil, de avenida 9 de Julio y Pellegrini.

Las actividades contaron con la presencia del intendente de Resistencia, Roy Nikisch, y por parte del Poder Ejecutivo estuvieron la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez; y la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra.

Durante el acto, la secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño, destacó el valor histórico y cultural de la capital chaqueña. “Estamos festejando un año más de nuestra querida Resistencia, la capital de la provincia, una ciudad forjada por el esfuerzo, el sudor y el trabajo de los inmigrantes que llegaron a esta tierra, aportando su cultura y consolidando una identidad basada en el trabajo y el compromiso”, expresó. Asimismo, Meiriño valoró la presencia de la delegación italiana que acompaña los festejos y extendió la invitación a la comunidad a participar de las actividades centrales previstas para la tarde. “Invitamos a todos los vecinos a acercarse desde las 19.30 al Parque Intercultural 2 de Febrero, donde se realizará el acto central y el tradicional desembarco simbólico de los inmigrantes, para rendir homenaje a quienes forjaron nuestra hermosa ciudad”, señaló.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Julio Ferro, resaltó la importancia de los festejos como espacio de encuentro y fortalecimiento de vínculos internacionales. “Resistencia cumple 148 años y lo celebramos con una agenda cultural muy importante y con la presencia de autoridades de Italia, con quienes estamos trabajando en la firma de un convenio marco de colaboración que permitirá generar instancias de capacitación y formación para chaqueños, fortaleciendo el intercambio y la hermandad entre comunidades”, indicó.

En tanto, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, subrayó la relevancia de mantener viva la memoria histórica. “Para saber hacia dónde vamos como sociedad, es fundamental conocer de dónde venimos. Nuestra provincia y nuestra ciudad se construyeron como un verdadero crisol de culturas, con inmigrantes que llegaron desde distintos lugares del mundo y encontraron en esta tierra un lugar para crecer y desarrollarse”, manifestó.

A su turno, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, destacó el crecimiento y la proyección de la capital chaqueña. “Resistencia es una ciudad capital que cada día adquiere mayor relevancia por su ubicación estratégica, su vida cultural y el esfuerzo de su gente. Es un faro cultural para la provincia y para la región”, afirmó.

Finalmente, el vicecónsul de Italia, Aldo Cracogna, valoró la conmemoración y la fuerte impronta italiana en la historia local. “Este aniversario es muy especial porque nos acompaña una numerosa delegación italiana que vino a compartir con nosotros el cumpleaños de Resistencia. Recordamos el enorme esfuerzo de aquellos inmigrantes que llegaron a esta tierra y rendimos homenaje a sus raíces, que hoy siguen vivas en nuestra comunidad”, expresó.

En las actividades también participaron los diputados provinciales, Carina Botteri e Iván Gyoker; autoridades municipales, judiciales, instituciones y vecinos de la ciudad. Los actos conmemorativos continuarán esta tarde, desde las 19:30 Hs con propuestas culturales y recreativas abiertas a toda la comunidad, en el marco de un nuevo aniversario de la capital chaqueña.

