POR LAS ALTAS TEMPERATURAS: INSSSEP MANTIENE HORARIO ESPECIAL EN FEBRERO

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) informó que durante todo el mes de febrero continuará atendiendo al público en el horario de 7 a 13, como medida preventiva ante las altas temperaturas pronosticadas.

La decisión, que ya fue implementada en meses anteriores, tiene como objetivo resguardar la salud tanto de los afiliados como de los trabajadores del organismo, frente al intenso calor característico de la temporada estival.

“Priorizamos el cuidado de nuestros afiliados en un contexto de temperaturas elevadas”, señaló el presidente del INSSSEP, Dr. Rafael Meneses, al destacar la importancia de adaptar el funcionamiento institucional a las condiciones climáticas.

El horario reducido regirá para todas las dependencias del INSSSEP en la provincia. Asimismo, se recomienda a los afiliados realizar sus trámites en las primeras horas de la mañana y, en caso de consultas que no requieran presencialidad, utilizar los canales digitales disponibles: el sitio web oficial www.insssep.gob.ar, WhatsApp y las redes sociales del organismo.

