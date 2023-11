EL MOVIMIENTO PRO-CANNABIS MARCHÓ EN RESISTENCIA: «ES UNA OPORTUNIDAD PARA EVOLUCIONAR COMO SOCIEDAD»

Un grupo de personas movilizó carteles al mástil de la Avenida 9 de Julio y a la plaza central. Piden por la «legalización, «libertad y justicia para todos».

La comunidad cannábica de Chaco se movilizó esta tarde en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia para pedir por la «legalización, libertad y justicia para todos» en un acto que buscó simbolizar la unidad y resistencia en pos de una «legislación equitativa para el cannabis en todas sus formas y usos».

Los integrantes del movimiento se manifestaron con carteles en el mástil de la Avenida 9 de Julio y la plaza central de Resistencia. Tras la lectura de un documento, los presentes se dirigieron hacia el Parque 2 de Febrero, donde llevaron a cabo una «aftermarcha» con música, talleres informativos y actividades culturales que dieron inicio a partir de las 19.

En diálogo con Diario Chaco , Renzo Braslavsky, uno de los organizadores del encuentro, indicó: «Es una gran celebración para el Chaco y el país por los avances que se vienen haciendo hasta el día de hoy. En segundo lugar, poder visibilizar nuestras necesidades y también las oportunidades que tenemos como sociedad para evolucionar muchos aspectos que nos conciernen, como la salud, las oportunidades de trabajo, la investigación y desarrollo con la planta de Cannabis».

Según Braslavsky, la legislación argentina es una de las «más inclusivas e integrativas» incluso de Latinoamérica. Registra, acorde a lo expresado, avances todos los años. Acerca del movimiento cannábico, el joven afirmó que «no solamente hay más gente, sino que lo que logramos es el nivel de organización entre todas las asociaciones civiles, empresas, emprendedores, activistas de todo tipo que tengan algo que ver o que se vean integrados en el mundo del cannabis».

Por otra parte, el médico especialista en cannabis medicinal, Roberto Gabriel Aleman, indicó a Diario Chaco que la marcha del 15 de noviembre es una consigna nacional, y que tiene el propósito de «difundir todos los efectos terapéuticos positivos que tiene esta planta en la salud».

Además, señaló que las leyes relacionadas se modificaron con el tiempo y que, en la actualidad, existe «un programa nacional de cannabis en el Ministerio de Salud de la Nación que autoriza a los pacientes tanto al cultivo como al transporte de cannabis».

Los carteles de la marcha.

En este sentido, criticó que todavía existen situaciones de derechos vulnerados porque «todavía existen las fuerzas de seguridad, el tabú, y siguen estando pacientes bajo el tratamiento del REPROCANN -el registro de personas habilitadas a portar cannabis, con objetivo medicinal-, presos». «Entonces, la idea principal de esta marcha es visibilizar y tratar de llevar información de calidad a estas personas», reiteró.

«El principal diagnóstico donde se encuentra evidencia científica más fuerte es en la epilepsia refractaria, pero también se puede utilizar para enfermedades neurodegenerativas, dolor crónico, enfermedades autoinmunes, entre otras«, finalizó.

Una de las mujeres presentes, identificada por el nombre Alicia, relató su acercamiento con el cannabis a pesar de los años transcurridos. «Conocí el cannabis hace mucho tiempo cuando mi esposo estaba enfermo, no dormía, tenía una esclerosis múltiple. Tenía el mito también, como todos los que venimos de una generación vieja, de que el cannabis era malo», comenzó.

Alicia, presente en la movilización.

Y profundizó: «Mi hija le dio probar a fumar y gracias a eso, al ‘porro’ que dicen que es tan malo, mi esposo dormía, descansaba, tuvo otra calidad de vida. A raíz de eso, yo empecé a consumirlo».

Luego, señaló que en abril de este año le diagnosticaron cáncer y que «gracias a Dios y al cannabis, estuvo encapsulado, no hizo metástasis y todavía está encapsulado». «El tratamiento médico también fue muy bueno, aclaro, pero el cannabis me ayudó, las quimios no me dejaban dormir, esto me permitía dormir, me dejaba comer, me sacó las náuseas de la quimio, los malestares», señaló.

Alicia llamó a «sacarse» el mito de la maldad del cannabis, y pidió eliminar ese pensamiento porque el cannabis «es calidad de vida». «Yo consumo cannabis hace, por lo menos, cuatro años. Y les digo a todos los que están en mi situación que consuman el aceite, inclusive el porro, para poder dormir, descansar. Cuando uno está enfermo, ayuda. Hay muchas prohibiciones que se tienen que sacar porque esto es natural, no es cosa mala», finalizó.