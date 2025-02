“EL MESSI DE LA SANDÍA”: QUIÉN ES EL PRODUCTOR AL QUE ESCUCHÓ FEDERICO STURZENEGGER PARA PONERLE FIN A UNA INSÓLITA REGULACIÓN

Walter Javier Detzel (36), “el Messi de la sandía”, nació y creció en Juan José Castelli, un pequeño pueblo chaqueño en el corazón de El Impenetrable. Desde niño ayudó a su padre en la producción de sandías y, con el tiempo, convirtió esa pasión en un fructífero negocio. Fue ese frenesí por la horticultura lo que lo llevó a escribirle al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para pedirle que hiciera algo por los empaques para las frutas de gran tamaño como las sandías, que entorpecían la comercialización y exportación a los países vecinos. Hoy, tras la publicación de la resolución 21/25 en el Boletín Oficial, el Gobierno simplificó el marco normativo general para el acondicionamiento y empaque de frutas, hortalizas, aromáticas, hongos, algas y semillas comestibles.

“En todas partes del mundo se carga a granel y no en bolsas”, aclara Detzel, quien el año pasado decidió enviarle un mail a Sturzenegger, aprovechando que el ministro “abrió” su bandeja de correos para recibir información de regulaciones que entorpecen el comercio y la economía nacional. “Le escribí y fue muy grata sorpresa cuando él leyó mi mail y me nombró en el programa de José Del Rio [en LN+]. Habían pasado 72 horas. Básicamente, le comenté que nosotros como productores de sandía teníamos la posibilidad de exportar a Paraguay y Uruguay, que entre 2018 y 2019 hicimos historia al exportar cinco equipos de sandías a Paraguay, y que perdimos las ventas: se fueron los compradores cuando descubrieron que existían regulaciones del Senasa y Aduana que nos entorpecían el proceso”, agregó el productor.

De hecho, la resolución que se conoció este lunes destaca que la finalidad del Gobierno es “facilitar su integración y permitir una planificación permanente de capacitación, que oriente y fije lineamientos sobre infraestructura, manejo y acondicionamiento, respetando los principios de inocuidad”. Allí consigna que se busca “unificar la normativa sanitaria de estos productos, contemplando todos los lugares de acondicionamiento donde se realice el procesamiento de estos productos, que prevea la asistencia técnica a través de especialistas en inocuidad agroalimentaria, para la implementación, adopción, establecimiento de prácticas y procesos en todas las etapas, para promover las condiciones de inocuidad y la salud de los consumidores”.

Detzel remarcó que una de las regulaciones que les exigían en los organismos, por ejemplo, era que “para poder exportar las sandías a Paraguay era obligatorio embolsarlas, lo cual es ridículo”, ya que en el mundo se maneja a granel, es decir, sin estas virutas. “Nuestro comprador de Asunción se negaba a embolsar. No quería la sandía embolsada, porque el producto se raya, se golpea o estropea. Así perdíamos de exportar y ampliar nuestros mercados. Un beneficio claro [la medida del Gobierno] para nosotros y para todos nuestros pequeños productores de la zona”, subrayó.

En efecto, en una entrevista que brindó el ministro Sturzenegger a Del Rio en LN+, contó que había leído un mail que decía: “Federico me ayudás con el empaque de las sandías, porque me hacen poner un packaging en las sandías y después no me compran. No puedo exportar porque me obligan a ponerle un packaging que del otro lado no lo aceptan”. Ante la sorpresa por la situación, relató, se puso a leer en internet sobre “envase del Senasa” y le apareció una resolución de 1983, aún cuando todavía estaba la dictadura militar, “que tenían esas cosas de ordenar todo y te decía como tenías que hacer las cosas”. Así, el ministro comenzó a leer las regulaciones para las frutas y verduras, cuya reglamentación “tenía 100 páginas”.

“Comencé a leer y decía: ananá. El empaque de la ananá tiene que usar una viruta de 5 cm y si el ananá viene con brotes tiene que usar… A la segunda página me había estallado la cabeza. Entonces me pregunté: ¿cómo llegamos a esto?”, se planteó. El ministro acotó que esta desregulación tendría que “bajar los precios”.

Detzel aseguró que habían pasado solo 72 horas desde que envió su e-mail y la entrevista del ministro en televisión. “De ahí nació la iniciativa de luchar por mis productores y por mi sector, desde ese día no paré, luché hasta llegar al ministro de Desregulación. Gracias a Dios, el ministro se preocupó, trabajó y nos pudo resolver el problema. Así que en nombre de los 100 productores de sandias, zapallos y melones de la ciudad de Juan José Castelli, Chaco, estamos muy agradecidos, felices y contentos”, dijo. La zona de Castelli, en Chaco, produce alrededor de 1000 hectáreas de estos cultivos y es idónea por estar ubicada en el norte argentino, alejada del frío y las heladas. Otras provincias de producción son Salta y Formosa, entre otras.