EL LUNES 9 DE MARZO DERECHO ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE invita a la jornada “Perspectiva de Género en el Ejercicio Profesional: criterios prácticos para operadores jurídicos”. El evento busca brindar herramientas concretas para el abordaje legal con enfoque de género.

Se realizará el lunes 9 de marzo, a las 17 hs., bajo modalidad presencial, en el Edificio Histórico (Salta 459, Corrientes); y en modalidad virtual, se transmisión vía Plataforma Fundación Formarte.

La actividad contará con las exposiciones de las doctoras Mónica Anís, coordinadora del Patrocinio Jurídico Gratuito; Sonia Valenzuela, Subsecretaria de Género de la Provincia del Chaco y María Noel Benítez, Fiscal de Género del Chaco; bajo la moderación de la doctora Gabriela Aromí y la presentación de Valentín Ramírez Gasko.

La jornada está destinada a toda la comunidad académica y otorgará certificados de asistencia.

Para inscribirse, l: as personas interesadas pueden registrarse por medio del siguiente formulario: https://forms.gle/ttarqEGF8ay2JV3G9

