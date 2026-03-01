RESISTENCIA: SE CORRIÓ LA MARATÓN “JUEGO RESPONSABLE” CON MÁS DE 400 PARTICIPANTES

Más de 400 personas participaron este sábado de la Maratón “Juego Responsable”, una actividad organizada por Lotería Chaqueña en el Domo del Centenario de la ciudad de Resistencia, como parte del cierre de las acciones realizadas durante el mes, por el Día Internacional del Juego Responsable.

El evento deportivo tuvo una importante convocatoria de atletas provenientes de distintos puntos de la provincia del Chaco y de provincias vecinas. La competencia contó con dos categorías: una recreativa de 2 kilómetros y otra competitiva de 5 kilómetros, además de la participación de deportistas con discapacidad. La maratón fue organizada de manera conjunta por Lotería Chaqueña, el Instituto del Deporte Chaqueño, el IPRODICH y la Municipalidad de Resistencia, en el marco de una agenda de actividades destinadas a promover entornos de juego más seguros y hábitos de vida saludables en la comunidad.

El presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, destacó la importancia de este tipo de iniciativas y señaló que el programa de Juego Responsable se viene fortaleciendo año a año con el impulso del gobernador Leandro Zdero y el acompañamiento de distintos organismos del Estado.

La jornada comenzó pasado el mediodía con la entrega de kits a los participantes. Durante toda la actividad se dispusieron postas de hidratación y stands institucionales donde se ofrecieron frutas y alimentos saludables. Además, el evento contó con el apoyo de equipos profesionales del Ministerio de Salud y la colaboración de la Dirección de Tránsito municipal.

Ganadores

En la categoría competitiva de 5 kilómetros, entre los hombres el primer puesto fue para Juan José Toledo, de Corrientes; el segundo lugar lo obtuvo Franco José Ibarra, también de Corrientes; mientras que el tercer puesto fue para Iván Serrano, de Resistencia.

En la categoría femenina, el primer lugar fue para Claudia Villaboa, seguida por Cinthia Soto en el segundo puesto y Gabriela Merlo en el tercero, todas representantes de la capital chaqueña.

Al finalizar la competencia, además de los trofeos para los ganadores, se entregaron medallas conmemorativas a todos los participantes de la maratón, que tuvo como objetivo principal fomentar el encuentro comunitario y promover hábitos de vida saludables.

