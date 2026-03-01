LAS BREÑAS: SALUD LLEGÓ A VILLA LOS ARENALES CON UN OPERATIVO SANITARIO TRAS CASI 10 AÑOS

Después de aproximadamente una década, familias de Villa Los Arenales, ubicada a unos 70 kilómetros del casco urbano de Las Breñas, recibieron atención sanitaria en territorio por parte de Salud, a través del equipo del Hospital 9 de Julio.

La jornada formó parte de las acciones destinadas a fortalecer el sistema de salud en zonas rurales y de difícil acceso, garantizando atención primaria para los vecinos de Villa Los Arenales y parajes cercanos.

Durante el operativo, profesionales de distintas áreas brindaron atención integral que incluyó medicina general, obstetricia, odontología, nutrición, vacunación, enfermería y entrega de medicamentos, con servicios destinados tanto a niños como a adultos.

Desde la dirección del Hospital 9 de Julio destacaron la importancia de recuperar estos espacios de atención para las comunidades locales, acercando asistencia sanitaria, controles médicos y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.

Además, en esta época del año, uno de los principales objetivos es realizar el control de salud de los niños y completar la ficha médica requerida por las instituciones educativas, un trámite fundamental de cara al inicio del ciclo lectivo.

Este tipo de operativos sanitarios busca acercar el sistema de salud a las familias que viven en zonas alejadas, promoviendo el acceso equitativo a la atención y reforzando la prevención y el cuidado de la salud en el interior provincial.

