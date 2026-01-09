EL IPDUV RECUERDA QUE LAS BOLETAS DE PAGO SE EMITEN SOLO EN FORMATO DIGITAL
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recuerda a los adjudicatarios que las boletas de pago de las cuotas se obtienen exclusivamente en formato digital, en el marco del proceso de modernización y despapelización que lleva adelante el organismo.
Actualmente, el IPDUV ya no emite boletas físicas, por lo que es fundamental que cada beneficiario utilice los canales digitales habilitados para acceder a sus facturas y cumplir con el pago correspondiente.
Desde el organismo se remarca que rige la factura digital, la cual debe gestionarse para abonar la cuota antes del día 15 de cada mes, evitando así demoras o inconvenientes.
Las boletas pueden tramitarse a través de Tu Gobierno Digital (TGD), ingresando con DNI o número de adjudicatario, y también en la página oficial del IPDUV, en la sección Impresión de Boletas.
FORMAS DE PAGO DISPONIBLES
-Pagos digitales en TGD: con tarjeta de crédito o débito, incluso para boletas vencidas.
-Home Banking / Red Link: opción IPDUV Chaco – Préstamos.
-Rapipago y Pago Fácil: con boleta impresa o código de barras.
-Cajas Municipales y Agencias de Quiniela: solo para boletas vigentes.
-Cancelación anticipada: disponible mediante boleta única en TGD.
El IPDUV insiste en la importancia de gestionar las cuotas únicamente por los canales digitales, con el objetivo de brindar un servicio más ágil, cómodo y sustentable, reduciendo el uso de papel y optimizando los recursos del organismo.