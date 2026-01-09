CASTELLI: TUS IMPUESTOS VUELVEN EN OBRAS Y SERVICIOS
💙🏗️ TUS IMPUESTOS VUELVEN EN OBRAS Y SERVICIOS 🏡✨
🎉💰 Accedé al 20% de DESCUENTO por pago anual
Una gran oportunidad para ponerte al día y ahorrar 🙌
🏠 Impuestos Inmobiliarios
🧹 Tasas de Servicios
💳💵 Medios de pago disponibles:
✔️ Efectivo
✔️ Transferencia
✔️ Tarjeta de débito
✔️ Tarjeta de crédito en 1 pago
💳🎁 Con Tarjeta Tuya, hasta 3 cuotas sin interés
🤝 Tu compromiso se transforma en más servicios y mejores obras
🏙️ Juan José Castelli – Municipio de Todos 💙