EL IPDUV PUBLICÓ EL PADRÓN PROVISORIO PARA EL SORTEO DE VIVIENDAS EN SAN BERNARDO

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informó la publicación del padrón provisorio de postulantes habilitados para participar del sorteo de viviendas que se realizará el próximo 15 de mayo, a las 19, en la localidad de San Bernardo.

El listado fue difundido a través de los canales oficiales del organismo y contempla a los vecinos que cumplen con los requisitos establecidos para acceder a una unidad habitacional. El evento tendrá lugar en la Escuela La Oma, ubicada en la intersección de las calles Morena y Junín.

Desde el organismo provincial señalaron que los interesados podrán realizar observaciones o impugnaciones al padrón hasta el 13 de mayo inclusive, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.

El sorteo se llevará a cabo mediante un sistema de segmentación por categorías, diseñado para contemplar distintas realidades familiares. En este sentido, se establecieron tres grupos: familias sin hijos, familias con hijos y familias con integrantes con discapacidad.

Asimismo, se recordó que uno de los requisitos fundamentales para participar es contar con un ingreso mínimo *del grupo familiar* de 900.000 pesos.

Finalmente, el IPDUV informó que el padrón definitivo será dado a conocer en una fecha y lugar que serán comunicados oportunamente.

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