EL INTER MIAMI DE MESSI, A UN PASO DE LOS PLAYOFFS: QUÉ NECESITA PARA SELLAR SU CLASIFICACIÓN EN LA MLS

Messi es el máximo goleador de la temporada en la MLS (Foto: Reuters).

La temporada regular de la Major League Soccer está en su recta final y el Inter Miami todavía no aseguró su clasificación en los playoffs. No obstante, ese objetivo puede quedar resuelto este miércoles cuando el equipo visite a New York City FC en el Citi Field.

El partido se jugará desde las 20:30 (hora argentina) y se podrá ver por el MLS Season Pass de Apple TV.

Qué necesita Inter Miami para meterse en los Playoffs

Inter Miami puede asegurar su pase a los playoffs de la MLS (Foto: AP).

Si Inter Miami gana o empata ante NYCFC, se meterá en los playoffs de la MLS Cup. Si pierde, deberá esperar una fecha más para definir su futuro, pero lo cierto es que, a esta altura, solo una catástrofe podría dejarlo afuera de la definición.

El equipo viene de una victoria clave ante DC United, con dos goles y una asistencia de Messi, que lo mantienen como líder de la carrera por la Bota de Oro de la MLS: suma 22 goles en 22 partidos.

El regreso de Luis Suárez

Suárez cumplió una sanción de tres partidos (Foto: AP).

La gran novedad para el equipo de Mascherano es el regreso de Luis Suárez, que regresará tras cumplir una suspensión de tres fechas por escupir a un asistente del Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup.

“Obviamente Luis, a lo largo de toda su carrera se ha acostumbrado a jugar, así que puedo imaginar que está muy motivado y emocionado por volver”, consideró Mascherano.

Los clasificados y la pelea por la ventaja de local

Ya tienen su lugar asegurado en la postemporada equipos como Philadelphia Union, FC Cincinnati, Charlotte FC y New York City FC en la Conferencia Este, y San Diego FC, Minnesota United, Vancouver Whitecaps y LAFC en la Oeste.

Pero para el Inter Miami, el objetivo no es solo entrar: quiere meterse entre los cuatro primeros para tener ventaja de local en los cruces. Hoy está quinto, pero tiene tres partidos menos que sus rivales directos y, con una victoria, puede superar a NYCFC y quedar tercero.