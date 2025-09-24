CONDUCÍA UNA MOTO SIN PAPELES Y EN ESTADO DE EBRIEDAD: Y PRESENTABA UNA SOLICITUD DE COMPARENDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un joven de 24 años fue demorado durante un operativo en la madrugada del miércoles en la ciudad de Fontana. El rodado fue secuestrado y el conductor presentaba signos de ebriedad. Y Además, tenía una solicitud de comparendo vigente desde el año 2020.

En el marco de un operativo de control vehicular y prevención, denominado «Motorizado Lince», efectivos del Grupo Motoristas procedieron a la demora de un hombre que circulaba en una motocicleta sin documentación y en aparentemente estado de ebriedad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del día miércoles 24 de septiembre, en la intersección de avenida 25 de Mayo aproximadamente en jurisdicción de Fontana.

El conductor de 24 años. Al momento del control, el joven no pudo acreditar la propiedad ni presentar documentación obligatoria de la motocicleta que conducía, una GILERA tipo 110 cc., sin dominio colocado.

Según informaron fuentes policiales, el joven fue demorado por presentar signos compatibles con estado de ebriedad, tanto en su forma de expresarse como en sus movimientos.

Al ser verificado a través del sistema (Si.Ge.Bi) se constató que contaba con una solicitud de comparendo activa. El motociclista y el rodado fueron trasladados a la Comisaría Tercera de Fontana, por razones de jurisdicción. La motocicleta quedó secuestrada a disposición de la justicia.

Relacionado