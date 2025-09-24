AVANZA CON FIRMEZA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO FIDEOICOMISO PIACENTINI EN RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La obra del Edificio Fideicomiso Piacentini avanza con firmeza y compromiso, consolidándose como una de las propuestas más innovadoras en materia de vivienda en la provincia del Chaco. El proyecto contempla la ejecución de 24 departamentos, con un plazo estimado de 18 meses para su finalización.

Este emprendimiento, impulsado por el Gobierno del Chaco a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y Fiduciaria del Norte S.A., constituye un modelo de gestión que articula inversión privada con planificación pública, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a familias con capacidad de ahorro mediante mecanismos transparentes, organizados y sostenibles.

Desde su inicio —con un acto encabezado por autoridades provinciales y representantes de los organismos involucrados— el proyecto ha sido reconocido por su impacto positivo en el desarrollo urbano de Resistencia. El Fideicomiso Piacentini se integra así a una serie de iniciativas que buscan ampliar la oferta habitacional y fortalecer el tejido social con soluciones concretas.

El gobernador Leandro Zdero reafirmó el compromiso de su gestión con este tipo de iniciativas que, además de brindar nuevas oportunidades de vivienda, generan empleo y dinamismo económico en el sector de la construcción.

Con el avance sostenido de la obra en avenida Piacentini 1385, en Resistencia, se espera que en los próximos meses se completen etapas claves de infraestructura y terminaciones, acercando a más familias chaqueñas a la posibilidad de acceder a su hogar propio.

Relacionado