LA REACCIÓN DE LUIS CAPUTO AL ANUNCIO DE SCOTT BESSENT: «THANK YOU SECRETARY»

Tras el anuncio del secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessen, de que Estados Unidos otorgará US$ 20.000 millones vía swap y podría dar un préstamo de «estabilización cambiaria», el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, celebró eufórico y pronosticó que «empieza una nueva era».

Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!», subrayó Caputo a través de un posteo en su cuenta de X.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó que está negociando con la Argentina un swap por US$20.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central.

A través de sus redes sociales, el funcionario clave de la administración Trump también aseguró “estar listo” para comprar bonos de la deuda argentina nominados en dólares y hasta otorgar un préstamo directo para evitar mayores sobresaltos financieros y cambiarios en medio de la campaña electoral.