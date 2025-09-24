DOS DETENIDOS POR UNA PRESUNTA ESTAFA VIRTUAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Según la denuncia, los autores contactaban a pacientes por WhatsApp usando un número dado de baja y solicitaban señas a través de transferencia bancaria.

En un operativo realizado este miércoles por la División Delitos contra las Personas, dos hombres fueron detenidos en Barranqueras por ser los presuntos autores de una estafa virtual.

La investigación comenzó tras la denuncia de una empleada de un consultorio de Resistencia, quien informó sobre algunos pacientes que recibieron mensajes de un número que había pertenecido al establecimiento pero que había sido dado de baja hace más de un año. A través de ese contacto, se otorgaban turnos falsos y solicitaban señas mediante transferencias bancarias.

Con la colaboración de la División Delitos Tecnológicos, lograron identificar a los presuntos responsables y mediante tareas de vigilancia, hoy a las 11:40 los efectivos lograron detener a los ciudadanos en el barrio La Lomita de Barranqueras.

Finalmente, hoambos fueron notificados de su aprehensión y trasladados al Departamento Cibercrimen.

