EL INTENDENTE PÍO SANDER RECORRIÓ OBRAS DE DESAGÜE EN EJECUCIÓN

En la mañana de este martes 21 de octubre, el intendente Pío Sander recorrió las obras en ejecución que se llevan adelante en distintos puntos de la ciudad.

A pocos días de finalizar, la obra del canal de desagüe en el Barrio Norte traerá un importante alivio a los vecinos del sector. El municipio, con recursos propios, realizó una intervención integral que incluye la construcción de conductos para la rápida evacuación de las aguas pluviales, así como trabajos de cuneteo y alcantarillado en la esquina de España y Dr. Esteban Maradona.