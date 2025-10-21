RESISTENCIA EFECTIVOS DE INVESTIGACIONES COMPLEJAS DETUVIERON A UN HOMBRE POR EL ROBO DE MÁS DE 4 MILLONES DE PESOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ciudadano junto a otras dos personas, habrían sustraído $4.600.000 desde el interior de un camión estacionado en el ingreso a la localidad de Makallé. Hace unas semanas, habían secuestrado un automóvil, con el que huyeron del lugar.

Pasado el mediodía de este martes, personal de la División Delitos Contra la Propiedad, procedió a la aprehensión de un tercer involucrado en el robo de varios millones a un transportista. Por este ilícito, mediante allanamientos en Barranqueras aprehendieron a una mujer de 30 y un joven de 24 años, además del secuestro de un auto, que fue utilizado para cometer el hecho.

En esa oportunidad, no se logró dar con otro implicado, el cual no se encontraba en su domicilio que fuera allanado y quien estaba prófugo de la justicia desde el 02 de octubre de este año por lo que presentaba un pedido de detención.

En la jornada de hoy, el ciudadano se hizo presente ante la justicia y de inmediato se procedió a su detención en la causa por “Supuesto Robo”.

