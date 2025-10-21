NUEVA UNIDAD HABITACIONAL: ENTREGA DE LLAVE A MARÍA GONZÁLEZ Y SU HERMANO PEDRO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Hicimos entrega de una nueva Unidad Habitacional a María González, más conocida como Mari del cañón, y su hermano Pedro González, quiénes vivían con mucha necesidad en casa rancho.

La Municipalidad de Miraflores lleva adelante una vez más una solución habitacional la cual fue construida con recursos propios. Está vivienda es parte de una intervención que ya se había comenzado con la construcción de un aljibe.

“Es para nosotros una enorme felicidad poder hacer entrega de la llave a una familia tan carenciada.

Desde el municipio seguiremos trabajando en un plan de acceso a una vivienda digna, ya que es un derecho fundamental, más allá de la difícil situación por la que estamos atravesando todos los argentinos.

