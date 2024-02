EL INSTITUTO DEL DEPORTE CHAQUEÑO Y LOTERÍA CHAQUEÑA ACOMPAÑARON LA PRESENTACIÓN DEL PLANTEL Y LA CAMISETA DE CHACO FOR EVER

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El Club Atlético Chaco For Ever presentó a los integrantes de su plantel y la camiseta que vestirán sus jugadores de cara al torneo de Primera Nacional. El evento se llevó a cabo en el Shopping Sarmiento de Resistencia donde estuvieron presentes el Prof. Fabio Vázquez (presidente del IDCH), Lucas Apud Masín (presidente de Lotería Chaqueña) y Héctor Gómez (presidente del Club Atlético Chaco For Ever).



El plantel profesional contará con tres juegos de vestimenta, siendo su principal diseño la tradicional camiseta de bastones negros y blancos como indumentaria titular y contarán con el logo y diseño de Lotería Chaqueña (institución que a través de la Ley de Sponsorización del Deporte ofrecerá aportes económicos para solventar los gastos que demanda el actual torneo).

«Por indicaciones del señor gobernador Leandro Zdero estamos acompañando a For Ever, y la verdad es un orgullo sponsorear al club en sus compromisos deportivos», aseguró también, Lucas Apud de Lotería Chaqueña.

Por su parte Héctor Gómez remarcó: «Nos resulta imprescindible el apoyo que nos brinda el gobierno del Chaco a través de Lotería Chaqueña porque esta decisión del gobernador Leandro Zdero nos ayuda y mucho, para afrontar estos compromisos en un torneo tan competitivo y costoso. Esto nos permitirá estar a la altura de las circunstancias».

