EL INSTITUTO DEL DEPORTE CHAQUEÑO INVITA A SUMARSE A LAS CLASES GRATUITAS DE BÁSQUET EN EL POLIDEPORTIVO JAIME ZAPATA

El Instituto del Deporte Chaqueño informa que se encuentran abiertas las inscripciones para las clases totalmente libres y gratuitas de básquet, dictadas por profesores idóneos del organismo en las instalaciones del Polideportivo Jaime Zapata, ubicado en Padre Cerqueira 2150, Resistencia.

Las clases se desarrollan en los siguientes días y horarios:

-Lunes, miércoles y viernes:

-De 18 a 19:30: grupo de 6 a 13 años.

-De 19:30 a 21: grupo de 18 años en adelante.

-Martes y jueves:

-De 18 a 19:30: grupo de 6 a 9 años.

-De 19:30 a 21: grupo de 14 años en adelante.

Requisitos: presentar certificado de aptitud física, fotocopia del DNI y completar el formulario de inscripción, disponible para escanear a través de las redes sociales del Instituto.

Para más información o consultas, los interesados pueden acercarse al área de Polideportivos del Jaime Zapata, de 8 a 12 o de 16 a 20 horas.

