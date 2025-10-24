El próximo domingo 26 de octubre, los chaqueños estrenarán un nuevo sistema electoral: la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias y concentra toda la oferta en una sola hoja. En ella, los votantes podrán visualizar a los candidatos a senadores y diputados nacionales de las diez listas que competirán y marcar su opción en el recuadro correspondiente.

Chaco (elige 3 senadores y 4 diputados; 2,8% del padrón) y competirán 10 listas.

La libertad Avanza

La lista de candidatos para el Senado está encabezada por Juan Cruz Godoy y por Silvana Schneider, actual vicegobernadora de la provincia. También acompañarán Sebastián Lazzarini y Lorena Mercado. En cuanto los diputados, la lista tendrá como nombres principales a Mercedes del Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Glenda Seifert, Marcos Pastori.

Fuerza Patria Chaco

El Justicialismo y sus aliados definieron sus listas. Para el Senado, el exgobernador Jorge Capitanich estará acompañado por Magda Ayala; completando la nómina el diputado provincial Rodrigo Ocampo, y la especialista en Educación, María Laura Zacarías.

En tanto que la de diputados nacionales tendrá en primer lugar a Sergio Dolce, intendente de Las Garcitas; acompañado por la dirigente de la juventud Julieta Campo; el jefe comunal de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García; y la ex concejal saenzpeñense, Luisina Lita. Completan, en calidad de suplentes, Juan Manuel Pedrini, Patricia Lezcano y Héctor Pruncini.

Frente Integrador

El Frente Integrador se presenta como un partido independiente. Postulando al médico César Picón y Clara Pérez Otazú, como candidatos al Senado; acompañado de Luis Juárez y Griselda Vilichco como suplentes.

Mientras el exvicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff encabeza la lista de diputados nacionales, junto a Natalia Hernando, Darío Bacileff Ivanoff y Silvana Fabbro. Siendo suplentes Iván Lozina, Cinthia Flores y Guillermo Del Valle.

Nuevo Espacio de Participación-NEPAR

El NePAR presenta su nómina de candidatos proponiendo como diputados nacionales titulares a Erika “Turca” Nasir, Dante Santi, Ana Alvarenga y Matías Bergia. Siendo suplentes Melanie Ortega, Maximiliano López y Noemí Pared.

A su vez, serán candidatos a senadores nacionales titulares Miles Perkovich, Alicia Santambrogio y José “Pona” Pérez. Y completarán los suplentes Norma Benítez, Catalino Meza y María de los Ángeles Gutiérrez.

Frente Vamos Chaco

El frente Vamos Chaco postula como primer candidato a senador al exministro de Economía chaqueño y exsenador, Eduardo Aguilar, y lo secunda la docente radical, Marina Silva.

Para diputados nacionales, encabeza la fórmula la intendenta de Laguna Blanca y exministra de Desarrollo Social, Claudia Panzardi, secundada por Eduardo Dahlgren (Coalición Cívica), Alejandra Alemán (Forja) y el comisario retirado, Enrique Cáceres.

Dignidad Popular

El partido Dignidad Popular llevará como principal figura al Senado a Jorge Fernández, secundado por Silvana García. Daniel Ventura y Mirta Moreyra, completan los casilleros suplentes. Mientras que, a diputados nacionales aparecen Waldemar Ostojic, Silvia Rodríguez, Jorge Kucera y Fátima Bianco. Con las suplencias de Marcelo Benítez, María Molina y Kevin Kwast.

Partido del Obrero

El Partido del Obrero lleva como primera candidato a senador a César Germán Báez, acompañado de Verónica Nanni. Presentando como suplentes a Luis Argañaras y Alicia Maidana.

Para la Cámara Baja presenta a Oscar Deniz, Elsa Sánchez, Leonardo Grab y Verónica Viera. Integrando la lista de suplentes Luis Rosales, Gisela Gauna y Damián Meza.

Polo Social Movimiento de Bases

La alianza Polo Social Movimiento de Bases presenta como candidato principal a la Cámara Alta a Ismael Espinoza junto a Mabel Villalba; estando acompañados en las suplencias por Gerardo Mazzaferro y María Rodríguez.

Como candidatos a diputado nacionales se presentan Modesto Ríos, Edit Juárez, Gustavo Laguna y Bianca Vallejos. Mientras Juan Alfonso, Agustina Díaz y Marcelo Cristini aparecen como suplentes.

Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur

Este espacio postula a sus candidatos a senadores encabezados por Mercedes Segura Lema y Marcos Falchini. Y a Patricia Fernández y Juan C. Núñez como suplentes.

Además, propone a Diputados de la Nación al actual concejal Fabricio Bolatti, Alicia Frías, Sebastián Ciravolo y María Rolón; y completa las suplencias con Arnaldo Díaz Juárez, Virginia Ramírez y Javier Ojeda.

UNIR Chaco

Este partido tiene las candidaturas a senadores de Juan Delgado y Ana Fernández Troxler; siendo acompañados con las suplencias de Sergio Vallejos y Cecilia Redondo.

Mientras los candidatos a diputados nacionales son Luis A. Cabrera, Nanci Gómez, Balbino Cañete y Paula Colussi; y los suplentes serán Francisco Miño, Rosa Cabrera y Emiliano Colussi.